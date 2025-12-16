Las mejores ensaladas para compartir en Navidad: tomá nota

Esta ensalada es perfecta para quienes cuidan la silueta hasta en las fiestas: ensalada Waldorf light. Siempre es bueno tener preparaciones livianas, más en épocas de tanto calor.
Otra ensalada recomendada es la infaltable en las mesas paraguayas: la ensalada de arroz primavera. Va bien con todo tipo de carnes, es fácil de hacer y, con esta receta, te vas a lucir.
Si buscás algo extremadamente fácil de preparar esta es la opción para vos: ensalada de espárragos y tomatitos cherry. Seguí el paso a paso para obtener la mejor versión de esta combinación deliciosa y liviana.
El calor pide algo fresco y sencillo como esta ensalada de aguacate. Combina a la perfección con otras guarniciones y no te llevará más de un instante prepararla.
Por último, una ensalada más completa es, sin duda, la ensalada de gallina al estilo venezolano. Se trata de una ensalada típica de las navidades del país caribeño.
