Las mejores ensaladas para compartir en Navidad: tomá nota

Estas recetas de ensaladas van perfectas en la cena de Nochebuena. Las altas temperaturas convierten a estas preparaciones en las más solicitadas de la noche.

Por ABC Color
16 de diciembre de 2025 - 13:38
Esta ensalada es perfecta para quienes cuidan la silueta hasta en las fiestas: ensalada Waldorf light. Siempre es bueno tener preparaciones livianas, más en épocas de tanto calor.

Lea más: ¿Navidad light? Incluí esta ensalada Waldorf reducida en calorías

Otra ensalada recomendada es la infaltable en las mesas paraguayas: la ensalada de arroz primavera. Va bien con todo tipo de carnes, es fácil de hacer y, con esta receta, te vas a lucir.

Lea más: Esta ensalada de arroz primavera es la entrada perfecta para la cena de Navidad

Si buscás algo extremadamente fácil de preparar esta es la opción para vos: ensalada de espárragos y tomatitos cherry. Seguí el paso a paso para obtener la mejor versión de esta combinación deliciosa y liviana.

Lea más: ¡Muy fácil! Ensalada de espárragos y tomatitos cherry

El calor pide algo fresco y sencillo como esta ensalada de aguacate. Combina a la perfección con otras guarniciones y no te llevará más de un instante prepararla.

Lea más: Prepará esta sencilla ensalada de aguacate, una guarnición fresca para la cena de Navidad

Por último, una ensalada más completa es, sin duda, la ensalada de gallina al estilo venezolano. Se trata de una ensalada típica de las navidades del país caribeño.

Lea más: En Navidad probá esta ensalada de gallina al estilo venezolano