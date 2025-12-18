Esta torta negra de Navidad te va a encantar

Cómo hacer una torta negra de Navidad
Ingredientes
- 100 gramos de manteca
- 200 gramos de harina 0000
- 50 gramos de pasas de uvas rubias
- 50 gramos de pasas de uvas negras
- 50 gramos de higos confitados
- 2 huevos
- 25 gramos de nueces
- 25 gramos de almendras
- 80 gramos de azúcar negra
- 10 gramos de polvo de hornear
- 5 gramos de canela molida
- 2 gramos de clavo de olor molido
- 2 gramos de nuez moscada
- 2 gramos de jengibre en polvo
- 2 gramos de bicarbonato de sodio
- 40 centímetros cúbicos de jugo de naranja
- 1 cucharada de ralladura de naranja
- 50 centímetros cúbicos de coñac
- 100 gramos de yogur natural
- 50 gramos de mermelada de naranja
Elaboración paso a paso
- Hidratar las pasas con el coñac.
- Batir la manteca blanda con el azúcar negra, la ralladura y el jugo de naranja hasta que quede una consistencia bien cremosa.
- Añadir los huevos y continuar con el batido. Incorporar todas las frutas picadas.
- En otro recipiente, mezclar bien todos los ingredientes secos (harina, polvo de hornear, bicarbonato y la mezcla de especias).
- Unir los secos con el batido anterior, alternando con el yogur y la mermelada.
- Preparar un molde forrado con papel manteca, enmantecado y enharinado.
- Colocar la masa en el molde y llevar al horno precalentado a 160 ºC hasta que esté bien cocida (entre 50 a 60 minutos).
- Una vez fría, bañarla con glasé y decorar con frutas.