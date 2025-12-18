Gastronomía

Esta torta negra de Navidad te va a encantar

Receta de torta negra de Navidad para disfrutar en las meriendas del mes de diciembre cada vez que tengas antojo de algo dulce y navideño.

01 de diciembre de 2022 - 09:00
Torta negra de Navidad.
Cómo hacer una torta negra de Navidad

Torta negra de Navidad

Ingredientes

  • 100 gramos de manteca
  • 200 gramos de harina 0000
  • 50 gramos de pasas de uvas rubias
  • 50 gramos de pasas de uvas negras
  • 50 gramos de higos confitados
  • 2 huevos
  • 25 gramos de nueces
  • 25 gramos de almendras
  • 80 gramos de azúcar negra
  • 10 gramos de polvo de hornear
  • 5 gramos de canela molida
  • 2 gramos de clavo de olor molido
  • 2 gramos de nuez moscada
  • 2 gramos de jengibre en polvo
  • 2 gramos de bicarbonato de sodio
  • 40 centímetros cúbicos de jugo de naranja
  • 1 cucharada de ralladura de naranja
  • 50 centímetros cúbicos de coñac
  • 100 gramos de yogur natural
  • 50 gramos de mermelada de naranja

Elaboración paso a paso

  1. Hidratar las pasas con el coñac.
  2. Batir la manteca blanda con el azúcar negra, la ralladura y el jugo de naranja hasta que quede una consistencia bien cremosa.
  3. Añadir los huevos y continuar con el batido. Incorporar todas las frutas picadas.
  4. En otro recipiente, mezclar bien todos los ingredientes secos (harina, polvo de hornear, bicarbonato y la mezcla de especias).
  5. Unir los secos con el batido anterior, alternando con el yogur y la mermelada.
  6. Preparar un molde forrado con papel manteca, enmantecado y enharinado.
  7. Colocar la masa en el molde y llevar al horno precalentado a 160 ºC hasta que esté bien cocida (entre 50 a 60 minutos).
  8. Una vez fría, bañarla con glasé y decorar con frutas.

