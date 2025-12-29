Rasgulla: receta sencilla para disfrutar de un dulce tradicional de la India

Cómo hacer rasgulla
Rasgulla
- Plato: Postre
- Receta: India
Ingredientes
- 1 litro de leche entera
- 30 mililitros de jugo de limón
- 1 litro de de agua
- 250 gramos de azúcar
- 2 gramos de cardamomo en polvo
- 5 mililitros de agua de rosas
Elaboración paso a paso
- Calentar la leche en una olla grande hasta comenzar a hervir, removiendo de vez en cuando para evitar que se pegue.
- Apagar el fuego y añadir poco a poco los 30 mililitros de jugo de limón, removiendo suavemente hasta que la leche se corte y se separen el suero y los sólidos.
- Dejar reposar la mezcla cortada durante 5 minutos para que el cuajo se asiente completamente.
- Colar la mezcla utilizando un paño de algodón limpio o una gasa fina colocada sobre un colador, separando el suero del cuajo.
- Enjuagar el cuajo bajo un chorro de agua fría para eliminar el sabor ácido del jugo de limón.
- Escurrir bien el cuajo, envolverlo en el paño y presionar suavemente para retirar el exceso de líquido, sin dejarlo completamente seco.
- Colocar el cuajo en un recipiente limpio y amasar con las manos durante 8 a 10 minutos hasta obtener una masa suave y homogénea sin grumos.
- Dividir la masa en porciones iguales y formar entre 12 y 16 bolitas lisas y compactas, sin grietas en la superficie.
- Mezclar en una olla amplia el agua con el azúcar y llevar a ebullición, removiendo hasta que el azúcar se disuelva por completo.
- Añadir el cardamomo en polvo al almíbar y mantener el hervor suave durante 5 minutos.
- Incorporar con cuidado las bolitas de queso al almíbar hirviendo, asegurándose de que haya suficiente espacio para que se expandan.
- Tapar la olla y cocinar las bolitas a fuego medio durante 15 a 20 minutos, moviendo la olla suavemente cada pocos minutos para evitar que se peguen.
- Apagar el fuego, añadir el agua de rosas al almíbar y dejar reposar las rasgullas dentro del líquido hasta que se enfríen a temperatura ambiente.
- Refrigerar las rasgullas en su almíbar durante al menos 2 horas antes de servir para que tomen mejor textura y sabor.