Gastronomía

Rasgulla: receta sencilla para disfrutar de un dulce tradicional de la India

El rasgulla, un dulce icónico de la India, combina leche y azúcar en un delicado bollo. Aprendé a preparar esta delicia en casa con consejos útiles que garantizan un resultado perfecto en cada bocado.

Por ABC Color
29 de diciembre de 2025 - 11:30
Rasgulla.
Rasgulla.

Cómo hacer rasgulla

Rasgulla

  • Plato: Postre
  • Receta: India

Ingredientes

  • 1 litro de leche entera
  • 30 mililitros de jugo de limón
  • 1 litro de de agua
  • 250 gramos de azúcar
  • 2 gramos de cardamomo en polvo
  • 5 mililitros de agua de rosas

Elaboración paso a paso

  1. Calentar la leche en una olla grande hasta comenzar a hervir, removiendo de vez en cuando para evitar que se pegue.
  2. Apagar el fuego y añadir poco a poco los 30 mililitros de jugo de limón, removiendo suavemente hasta que la leche se corte y se separen el suero y los sólidos.
  3. Dejar reposar la mezcla cortada durante 5 minutos para que el cuajo se asiente completamente.
  4. Colar la mezcla utilizando un paño de algodón limpio o una gasa fina colocada sobre un colador, separando el suero del cuajo.
  5. Enjuagar el cuajo bajo un chorro de agua fría para eliminar el sabor ácido del jugo de limón.
  6. Escurrir bien el cuajo, envolverlo en el paño y presionar suavemente para retirar el exceso de líquido, sin dejarlo completamente seco.
  7. Colocar el cuajo en un recipiente limpio y amasar con las manos durante 8 a 10 minutos hasta obtener una masa suave y homogénea sin grumos.
  8. Dividir la masa en porciones iguales y formar entre 12 y 16 bolitas lisas y compactas, sin grietas en la superficie.
  9. Mezclar en una olla amplia el agua con el azúcar y llevar a ebullición, removiendo hasta que el azúcar se disuelva por completo.
  10. Añadir el cardamomo en polvo al almíbar y mantener el hervor suave durante 5 minutos.
  11. Incorporar con cuidado las bolitas de queso al almíbar hirviendo, asegurándose de que haya suficiente espacio para que se expandan.
  12. Tapar la olla y cocinar las bolitas a fuego medio durante 15 a 20 minutos, moviendo la olla suavemente cada pocos minutos para evitar que se peguen.
  13. Apagar el fuego, añadir el agua de rosas al almíbar y dejar reposar las rasgullas dentro del líquido hasta que se enfríen a temperatura ambiente.
  14. Refrigerar las rasgullas en su almíbar durante al menos 2 horas antes de servir para que tomen mejor textura y sabor.

