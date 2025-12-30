¿Qué te parece un cóctel de melón y champán para el brindis de Año Nuevo?

Las bebidas de verano incluyen siempre alguna fruta de estación; aprovechá el melón y disfrútalo bien frío dentro de este fabuloso cóctel.
Cómo hacer un cóctel de melón y champán
Cóctel de melón y champán
- Plato: Trago
Ingredientes
- 1 melón
- 2 tazas de champán
- 1 cucharada de jugo de limón
- 1 taza de miel
Elaboración paso a paso
- Abrir el melón por la mitad y quitarle la pulpa con cuidado para no dañar la cáscara. Licuar el relleno con el champán, el jugo de limón y la miel.
- Colocar la preparación dentro de la cáscara del melón y servirlo bien frío. Otra opción es en vasos o copas para brindar. ¡A disfrutar!