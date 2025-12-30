Gastronomía

¿Qué te parece un cóctel de melón y champán para el brindis de Año Nuevo?

Receta fresca y fácil de un sabroso trago ideal para brindar por el Año Nuevo o en tu primera pool party del año.

Por ABC Color
31 de diciembre de 2024 - 16:00
Cóctel de melón.
Cóctel de melón.Shutterstock

Las bebidas de verano incluyen siempre alguna fruta de estación; aprovechá el melón y disfrútalo bien frío dentro de este fabuloso cóctel.

Cómo hacer un cóctel de melón y champán

Cóctel de melón y champán

  • Plato: Trago

Ingredientes

  • 1 melón
  • 2 tazas de champán
  • 1 cucharada de jugo de limón
  • 1 taza de miel

Elaboración paso a paso

  1. Abrir el melón por la mitad y quitarle la pulpa con cuidado para no dañar la cáscara. Licuar el relleno con el champán, el jugo de limón y la miel.
  2. Colocar la preparación dentro de la cáscara del melón y servirlo bien frío. Otra opción es en vasos o copas para brindar. ¡A disfrutar!

