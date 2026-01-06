Carpaccio de sandía: el truco de los chefs para convertir una fruta en un plato de alta cocina

Cómo hacer carpaccio de sandía
Carpaccio de sandía
- Plato: Postre
Ingredientes
- 400 gramos de sandía
- 4 unidades de rabanito
- 10 gramos de menta fresca
- 1 unidad de limón
- 30 mililitros de aceite de oliva virgen extra
- 5 gramos de sal fina
- 2 gramos de pimienta negra molida
Elaboración paso a paso
- Lavar la sandía, los rabanitos y la menta fresca.
- Retirar la cáscara y las semillas de la sandía.
- Cortar la sandía en láminas muy finas.
- Disponer las láminas de sandía en un plato amplio formando una capa uniforme.
- Cortar los rabanitos en rodajas muy finas.
- Picar finamente la menta fresca.
- Exprimir el limón y reservar el jugo.
- Mezclar en un recipiente el jugo de limón, el aceite de oliva, la sal y la pimienta negra molida.
- Repartir las rodajas de rabanito sobre la sandía.
- Espolvorear la menta fresca picada sobre la sandía y los rabanitos.
- Rociar el carpaccio con la mezcla de limón y aceite justo antes de servir.