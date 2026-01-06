Gastronomía

Carpaccio de sandía: el truco de los chefs para convertir una fruta en un plato de alta cocina

Receta de carpaccio de sandía, un plato de verano que va a destacar en tu mesa.

Por ABC Color
06 de enero de 2026 - 11:30
Carpaccio de sandía.
Carpaccio de sandía.

Cómo hacer carpaccio de sandía

Carpaccio de sandía

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 400 gramos de sandía
  • 4 unidades de rabanito
  • 10 gramos de menta fresca
  • 1 unidad de limón
  • 30 mililitros de aceite de oliva virgen extra
  • 5 gramos de sal fina
  • 2 gramos de pimienta negra molida

Elaboración paso a paso

  1. Lavar la sandía, los rabanitos y la menta fresca.
  2. Retirar la cáscara y las semillas de la sandía.
  3. Cortar la sandía en láminas muy finas.
  4. Disponer las láminas de sandía en un plato amplio formando una capa uniforme.
  5. Cortar los rabanitos en rodajas muy finas.
  6. Picar finamente la menta fresca.
  7. Exprimir el limón y reservar el jugo.
  8. Mezclar en un recipiente el jugo de limón, el aceite de oliva, la sal y la pimienta negra molida.
  9. Repartir las rodajas de rabanito sobre la sandía.
  10. Espolvorear la menta fresca picada sobre la sandía y los rabanitos.
  11. Rociar el carpaccio con la mezcla de limón y aceite justo antes de servir.

