Semifreddo de mburucuyá: el equilibrio perfecto entre la acidez tropical y la cremosidad europea

Cómo hacer un semifreddo de mburucuyá
Semifreddo de mburucuyá
- Plato: Postre
Ingredientes
- 4 yemas de huevo
- 4 claras de huevo
- 200 gramos de azúcar
- 50 mililitros de agua
- 250 mililitros de crema de leche
- 200 mililitros de pulpa de mburucuyá sin semillas
- 1 limón
- 1 gramo de sal fina
- 100 mililitros de pulpa de mburucuyá con semillas
- 50 gramos de azúcar
Elaboración paso a paso
- Colocar 150 gramos de azúcar y 50 mililitros de agua en una cacerola pequeña y llevar a fuego medio hasta formar un almíbar de hilo fino.
- Batir las yemas a velocidad alta hasta que estén espesas y de color pálido.
- Verter el almíbar caliente en hilo sobre las yemas mientras se continúa batiendo hasta que la mezcla enfríe y quede espesa y brillante.
- Agregar 200 mililitros de pulpa de mburucuyá sin semillas y el jugo de 1 limón a la mezcla de yemas y almíbar y mezclar hasta integrar.
- Batir la crema de leche fría hasta obtener una consistencia semimontada y suave.
- Incorporar la crema batida a la mezcla de mburucuyá en 3 partes con movimientos envolventes hasta lograr una crema homogénea.
- Colocar las claras en un bol limpio junto con 1 gramo de sal fina y batir hasta formar una espuma suave.
- Añadir los 50 gramos de azúcar restantes en forma de lluvia sobre las claras mientras se bate hasta obtener un merengue firme y brillante.
- Incorporar el merengue a la crema de mburucuyá en 3 partes con movimientos envolventes para mantener el aire de la preparación.
- Forrar un molde alargado o redondo con film transparente dejando excedente en los bordes.
- Verter la mezcla de semifreddo en el molde, alisar la superficie y cubrir con el excedente de film.
- Llevar al congelador y dejar reposar por un mínimo de 6 horas o hasta que el semifreddo esté firme.
- Colocar 100 mililitros de pulpa de mburucuyá con semillas y 50 gramos de azúcar en una cacerola pequeña y llevar a fuego bajo hasta que el azúcar se disuelva y la mezcla espese ligeramente.
- Retirar la salsa de mburucuyá del fuego y dejar enfriar completamente a temperatura ambiente.
- Retirar el semifreddo del congelador, desmoldar tirando del film y colocar sobre una fuente de servicio.
- Cortar el semifreddo en porciones con un cuchillo caliente y seco.
- Servir cada porción con la salsa de mburucuyá fría por encima.