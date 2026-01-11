Gastronomía

Semifreddo de mburucuyá: el equilibrio perfecto entre la acidez tropical y la cremosidad europea

El mburucuyá, con su acidez y aroma tropical, transforma cualquier postre. Preparate para descubrir cómo un semifreddo de esta fruta no solo conquista paladares, sino que también marca tendencia en la repostería moderna. ¡Un delicioso must para los amantes del sabor!

Por ABC Color
11 de enero de 2026 - 13:00
Semifreddo de mburucuyá.
Semifreddo de mburucuyá.Shutterstock

Cómo hacer un semifreddo de mburucuyá

Lea más: Postre rápido en vaso: parfait tropical de yogur, granola y mburucuyá

Semifreddo de mburucuyá

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 4 yemas de huevo
  • 4 claras de huevo
  • 200 gramos de azúcar
  • 50 mililitros de agua
  • 250 mililitros de crema de leche
  • 200 mililitros de pulpa de mburucuyá sin semillas
  • 1 limón
  • 1 gramo de sal fina
  • 100 mililitros de pulpa de mburucuyá con semillas
  • 50 gramos de azúcar

Elaboración paso a paso

  1. Colocar 150 gramos de azúcar y 50 mililitros de agua en una cacerola pequeña y llevar a fuego medio hasta formar un almíbar de hilo fino.
  2. Batir las yemas a velocidad alta hasta que estén espesas y de color pálido.
  3. Verter el almíbar caliente en hilo sobre las yemas mientras se continúa batiendo hasta que la mezcla enfríe y quede espesa y brillante.
  4. Agregar 200 mililitros de pulpa de mburucuyá sin semillas y el jugo de 1 limón a la mezcla de yemas y almíbar y mezclar hasta integrar.
  5. Batir la crema de leche fría hasta obtener una consistencia semimontada y suave.
  6. Incorporar la crema batida a la mezcla de mburucuyá en 3 partes con movimientos envolventes hasta lograr una crema homogénea.
  7. Colocar las claras en un bol limpio junto con 1 gramo de sal fina y batir hasta formar una espuma suave.
  8. Añadir los 50 gramos de azúcar restantes en forma de lluvia sobre las claras mientras se bate hasta obtener un merengue firme y brillante.
  9. Incorporar el merengue a la crema de mburucuyá en 3 partes con movimientos envolventes para mantener el aire de la preparación.
  10. Forrar un molde alargado o redondo con film transparente dejando excedente en los bordes.
  11. Verter la mezcla de semifreddo en el molde, alisar la superficie y cubrir con el excedente de film.
  12. Llevar al congelador y dejar reposar por un mínimo de 6 horas o hasta que el semifreddo esté firme.
  13. Colocar 100 mililitros de pulpa de mburucuyá con semillas y 50 gramos de azúcar en una cacerola pequeña y llevar a fuego bajo hasta que el azúcar se disuelva y la mezcla espese ligeramente.
  14. Retirar la salsa de mburucuyá del fuego y dejar enfriar completamente a temperatura ambiente.
  15. Retirar el semifreddo del congelador, desmoldar tirando del film y colocar sobre una fuente de servicio.
  16. Cortar el semifreddo en porciones con un cuchillo caliente y seco.
  17. Servir cada porción con la salsa de mburucuyá fría por encima.

Lea más: Receta de helado palito de mburucuyá: la paleta más fría y deliciosa