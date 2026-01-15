Muy fácil y rápido: fresco aperitivo de zucchini

Cómo hacer un milhojas de zucchini
El zucchini es una de las verduras más digestivas y con grandes propiedades diuréticas, ya que contiene una gran cantidad de agua y aporta pocas calorías, además de vitaminas A, B y C, fósforo, calcio y una elevada cantidad de potasio. Gran parte de sus nutrientes se encuentran en la piel por lo que es más aconsejable su consumo sin pelar.
En cuanto a los minerales, podemos mencionar que el zucchini aporta potasio, magnesio, sodio, yodo, calcio y algo de hierro. Además de ser rico en fibra y potasio, resulta interesante para aquellas personas que deseen depurar su organismo, al contener virtudes diuréticas y depurativas. También es muy útil en casos de retención de líquidos, estreñimiento, hipertensión, sobrepeso y problemas digestivos diversos.
Fresco milhojas de zucchini
- Plato: Entrada
Ingredientes
- 1 zucchini
- 1 tomate
- 50 gramos de queso ricota
- 1 tomate redondo
- Hojas de albahaca fresca
- 1 zanahoria
Elaboración paso a paso
- Cortar el zucchini en tiras finitas a lo largo. Cortar el tomate en rodajas finas. Pelar y cortar la zanahoria en tiras finas.
- Colocar en el plato de servicio una tira grande de zucchini y formar una torre, superponiendo los ingredientes.
- Servir fresco o llevar al horno por 10 minutos a temperatura de 150 °C.