Gastronomía

Muy fácil y rápido: fresco aperitivo de zucchini

Receta de milhojas de zucchini, un plato delicioso y fresco para cuidar la silueta. Sirve como entrada o cena liviana.

Por ABC Color
15 de enero de 2026 - 09:11
Aperitivo de zucchini.
Aperitivo de zucchini.Shutterstock

Cómo hacer un milhojas de zucchini

El zucchini es una de las verduras más digestivas y con grandes propiedades diuréticas, ya que contiene una gran cantidad de agua y aporta pocas calorías, además de vitaminas A, B y C, fósforo, calcio y una elevada cantidad de potasio. Gran parte de sus nutrientes se encuentran en la piel por lo que es más aconsejable su consumo sin pelar.

En cuanto a los minerales, podemos mencionar que el zucchini aporta potasio, magnesio, sodio, yodo, calcio y algo de hierro. Además de ser rico en fibra y potasio, resulta interesante para aquellas personas que deseen depurar su organismo, al contener virtudes diuréticas y depurativas. También es muy útil en casos de retención de líquidos, estreñimiento, hipertensión, sobrepeso y problemas digestivos diversos.

Fresco milhojas de zucchini

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 1 zucchini
  • 1 tomate
  • 50 gramos de queso ricota
  • 1 tomate redondo
  • Hojas de albahaca fresca
  • 1 zanahoria

Elaboración paso a paso

  1. Cortar el zucchini en tiras finitas a lo largo. Cortar el tomate en rodajas finas. Pelar y cortar la zanahoria en tiras finas.
  2. Colocar en el plato de servicio una tira grande de zucchini y formar una torre, superponiendo los ingredientes.
  3. Servir fresco o llevar al horno por 10 minutos a temperatura de 150 °C.