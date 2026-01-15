Muy fácil y rápido: fresco aperitivo de zucchini

El zucchini es una de las verduras más digestivas y con grandes propiedades diuréticas, ya que contiene una gran cantidad de agua y aporta pocas calorías, además de vitaminas A, B y C, fósforo, calcio y una elevada cantidad de potasio. Gran parte de sus nutrientes se encuentran en la piel por lo que es más aconsejable su consumo sin pelar.

En cuanto a los minerales, podemos mencionar que el zucchini aporta potasio, magnesio, sodio, yodo, calcio y algo de hierro. Además de ser rico en fibra y potasio, resulta interesante para aquellas personas que deseen depurar su organismo, al contener virtudes diuréticas y depurativas. También es muy útil en casos de retención de líquidos, estreñimiento, hipertensión, sobrepeso y problemas digestivos diversos.