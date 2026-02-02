Risotto de hongos en porción individual, una receta imperdible

Cómo hacer risotto de hongos para una sola persona
Lea más: Hacé esta masa frola con relleno de cebollita de hojas, una delicia
Risotto de hongos en porción individual
- Plato: Plato principal
- Receta: italiana
Ingredientes
- 80 gramos de arroz arborio
- 100 gramos de hongos frescos
- 30 gramos de cebolla
- 1 diente de ajo
- 250 mililitros de caldo de verduras
- 50 mililitros de vino blanco seco
- 20 gramos de manteca
- 15 gramos de queso parmesano rallado
- 10 mililitros de aceite de oliva
- 2 gramos de sal fina
- 1 gramo de pimienta negra molida
- 5 gramos de perejil fresco
Elaboración paso a paso
- Calentar el caldo de verduras en una olla pequeña y mantenerlo a fuego bajo.
- Limpiar y cortar los hongos en láminas finas.
- Pelar y picar finamente la cebolla.
- Pelar y picar finamente el diente de ajo.
- Calentar el aceite de oliva y la mitad de la manteca en una sartén a fuego medio.
- Incorporar la cebolla y sofreír hasta transparentar. Agregar el ajo y cocinar durante 1 minuto sin dorar. Añadir los hongos y saltear hasta que suelten y evaporen su líquido.
- Incorporar el arroz y tostar durante 2 minutos mezclando constantemente.
- Verter el vino blanco y cocinar hasta que se evapore casi por completo. Agregar 1 cucharón de caldo caliente y cocinar a fuego medio-bajo, mezclando suavemente. Continuar agregando caldo de a poco, mezclando y esperando a que se absorba antes de cada nueva adición, durante aproximadamente 18 minutos.
- Probar el punto del arroz y ajustar con un poco más de caldo si es necesario. Retirar la sartén del fuego, incorporar la manteca restante y el queso parmesano, mezclar enérgicamente.
- Sazonar con sal y pimienta negra. Dejar reposar el risotto tapado durante 2 minutos.
- Espolvorear con perejil fresco picado y servir.