Gastronomía

Risotto de hongos en porción individual, una receta imperdible

Cocinar para uno no debería ser tan complicado. Seguí esta receta y hacé un delicioso risotto de hongos para una porción.

Por ABC Color
02 de febrero de 2026 - 06:00
Risotto de hongos.
Risotto de hongos.Shutterstock

Cómo hacer risotto de hongos para una sola persona

Risotto de hongos en porción individual

  • Plato: Plato principal
  • Receta: italiana

Ingredientes

  • 80 gramos de arroz arborio
  • 100 gramos de hongos frescos
  • 30 gramos de cebolla
  • 1 diente de ajo
  • 250 mililitros de caldo de verduras
  • 50 mililitros de vino blanco seco
  • 20 gramos de manteca
  • 15 gramos de queso parmesano rallado
  • 10 mililitros de aceite de oliva
  • 2 gramos de sal fina
  • 1 gramo de pimienta negra molida
  • 5 gramos de perejil fresco

Elaboración paso a paso

  1. Calentar el caldo de verduras en una olla pequeña y mantenerlo a fuego bajo.
  2. Limpiar y cortar los hongos en láminas finas.
  3. Pelar y picar finamente la cebolla.
  4. Pelar y picar finamente el diente de ajo.
  5. Calentar el aceite de oliva y la mitad de la manteca en una sartén a fuego medio.
  6. Incorporar la cebolla y sofreír hasta transparentar. Agregar el ajo y cocinar durante 1 minuto sin dorar. Añadir los hongos y saltear hasta que suelten y evaporen su líquido.
  7. Incorporar el arroz y tostar durante 2 minutos mezclando constantemente.
  8. Verter el vino blanco y cocinar hasta que se evapore casi por completo. Agregar 1 cucharón de caldo caliente y cocinar a fuego medio-bajo, mezclando suavemente. Continuar agregando caldo de a poco, mezclando y esperando a que se absorba antes de cada nueva adición, durante aproximadamente 18 minutos.
  9. Probar el punto del arroz y ajustar con un poco más de caldo si es necesario. Retirar la sartén del fuego, incorporar la manteca restante y el queso parmesano, mezclar enérgicamente.
  10. Sazonar con sal y pimienta negra. Dejar reposar el risotto tapado durante 2 minutos.
  11. Espolvorear con perejil fresco picado y servir.

