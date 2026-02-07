Día Mundial de la Pizza, una buena ocasión para probar distintas recetas

Cada 9 de febrero se celebra el Día Mundial de la Pizza, una fecha para celebrar este icónico plato de Italia, famoso en prácticamente todo el globo.

Cómo hacer la masa de la pizza

Aprender a hacer vos mismo la masa para la pizza es siempre una buena idea. Acá te dejamos una receta fácil e infalible.

No te pierdas la oportunidad de poner a prueba tu creatividad a la hora de elegir los sabores para lucirla.

Cómo hacer una pizza de mandioca

Una variante que te va a encantar es la pizza con masa de mandioca.

No dejes de probarla cuando tengas ganas de un sabor y textura diferentes, que te van a sorprender.

Cómo hacer una pizza de calabaza

Otra masa novedosa es la de calabaza. Esta masa para pizza es mucho más liviana que la tradicional pero igual de sabrosa.

Realzá su sabor con tu salsa preferida y abundante queso.

Cómo hacer una pizza roll

¿No tenés ganas de preparar la masa? Estos rolls de pizza con masa de hojaldre son para vos.

Es una forma divertida de presentar el plato y a los chicos les va a encantar.

