Día Internacional del Scotch: cómo surgió el whisky escocés y por qué es tan emblemático

No es un feriado oficial en Escocia, pero sí una excusa global —y muy contemporánea— para volver a una pregunta clásica: ¿qué hace que un Scotch sea Scotch y por qué se convirtió en un símbolo tan potente del “buen beber”?

De “agua de vida” a emblema nacional

El origen del whisky escocés se entrelaza con la historia europea de la destilación.

Se suele atribuir a monjes y boticarios medievales la transmisión de técnicas que venían del mundo árabe y del continente. En Escocia, el destilado tomó nombre gaélico: uisge beatha, “agua de vida”, expresión que con el tiempo derivó en “whisky”.

Lea más: Solo dos ingredientes: cómo hacer una mousse de chocolate usando solo agua y cacao

La primera referencia documentada que suele citarse aparece en 1494, en los registros del Tesoro escocés, donde se consigna malta destinada a un fraile para producir aquavitae.

A partir de allí, la tradición se expandió en zonas rurales, primero como elaboración doméstica y luego como actividad económica cada vez más regulada.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Dos hitos terminaron de moldear al Scotch moderno. Por un lado, el Excise Act de 1823, que hizo más viable la producción legal y profesionalizó el sector.

Por otro, la revolución técnica del siglo XIX: la destilación continua (asociada al alambique de columna) y el auge del blending, que permitió crear perfiles consistentes combinando whiskies de malta y de grano.

El resultado fue un producto exportable, reconocible y, con el tiempo, fuertemente protegido por normas: para llamarse Scotch debe producirse en Escocia, madurarse en barricas de roble al menos 3 años y embotellarse con un mínimo de 40% de alcohol.

Esa combinación de historia, geografía (agua, clima), materias primas y estilos —incluida la turba, que aporta notas ahumadas— explica por qué el Scotch funciona como emblema: no es solo una bebida, es un relato líquido de origen.

Lea más: Hacé un café helado y saludable para enfrentar el calor

Scotch, bourbon y whisky irlandés: diferencias sencillas

El Scotch es, ante todo, una denominación de origen: nace y envejece en Escocia. Puede ser single malt (solo cebada malteada, de una destilería) o mezclas donde entran whiskies de grano. Su perfil va desde frutado y floral hasta intensamente ahumado, según región, barrica y uso de turba.

El bourbon es estadounidense: debe elaborarse con al menos 51% de maíz y envejecer en barricas nuevas de roble carbonizadas, lo que suele dar notas de vainilla, caramelo y especias dulces. Si dice straight bourbon, implica un mínimo de 2 años de crianza, entre otras reglas.

El whisky irlandés se produce en Irlanda y, de forma general (con excepciones), tiende a ser más “redondo” por prácticas como la triple destilación y el uso frecuente de mezclas de cebada malteada y no malteada. También exige mínimo 3 años de maduración.

Cómo degustar Scotch: aromas, sabor y temperatura

En cata, los especialistas recomiendan un vaso tipo tulipa (estilo Glencairn) para concentrar aromas. La temperatura ideal suele ser la de ambiente, en torno a 18–22 °C: demasiado frío anestesia la nariz y achata sabores.

Primero, acercar la copa sin apurarla y buscar familias aromáticas (fruta, cereal, miel, especias, humo).

Luego, un sorbo pequeño y dejar que recorra la boca: el Scotch se entiende por capas y por su final (finish).

Lea más: Día Mundial de la Nutella: cuándo es y cuál es el origen de este sabroso alimento

Un consejo clásico de expertos es añadir unas gotas de agua: puede “abrir” el whisky y revelar matices, sobre todo en expresiones de mayor graduación. El hielo, en cambio, reduce volatilidad aromática; si se usa, conviene que sea mínimo y por preferencia en estilos más robustos.

Maridajes: comida que realza el Scotch

La mesa puede amplificar lo mejor del destilado. Con Scotch ahumado, funcionan alimentos con grasa o salinidad: salmón (ideal si es ahumado), carnes a la parrilla y quesos azules tipo Stilton.

Con Scotches madurados en barricas de jerez, suelen lucirse los tonos de frutos secos y cacao, por lo que van muy bien con chocolate amargo (70% o más), postres de manzana (tarta tatin) o un cheddar bien estacionado.

Para perfiles más ligeros y frutales, el aliado puede ser un postre simple como shortbread o una crema quemada, donde la vainilla y el tostado dialogan sin tapar el whisky.

En el Día Internacional del Scotch, el brindis no exige solemnidad, pero sí atención: pocas bebidas recompensan tanto al que se detiene a oler, probar y comparar.