Menú refrescante: cinco platos livianos para enfrentar el calor

Cuáles son los mejores platos para el calor

El clima no está para sopas sino para helados, ensaladas y batidos.

Vámonos para Oriente si querés comenzar la semana con una ensalada deliciosa y liviana. Esta ensalada árabe llamada Tabule es rápida, perfecta para cuando buscás algo práctico para cenar.

Lea más: Tabule: la ensalada árabe más fresca y rápida de hacer

Otra opción de ensalada es esta fabulosa ensalada saludable de pastas frías. Es un plato completo y cargado de sabor, muy fácil de hacer y te mantendrá satisfecho unas horas. Lo mejor es prepararla para consumir al instante, con los ingredientes frescos.

Lea más: Ensalada saludable de pastas frías ideal para un día de calor

Si buscás algo liviano de almuerzo o cena lo ideal es decantarte por una sopa fría como esta deliciosa sopa fría de yogur y pepino. Es perfecta luego de un fin de semana de excesos o cuando estás buscando mantener la silueta.

Lea más: Prepare una sopa fría de yogur y pepino para combatir los días de calor

¿Y para la merienda? Si sos de los que no pueden dejar de lado al café de la tarde esta es la receta perfecta para vos.

No dejes de darte el gusto, agregá mucho hielo y disfrutá del mejor aroma a café y todo el sabor de una bebida como no probaste antes: café helado saludable.

Lea más: Café helado y saludable para enfrentar el calor de la tarde

Si el calor te sofoca el remedio ideal es un sabrosísimo helado casero de dulce de leche. Esta receta es tan fácil que vas a querer tenerla a mano siempre. Tomá nota porque todos van a querer probar este postre en casa.

Lea más: ¡Facilísimo! Helado casero de dulce de leche para darse un gustito a mitad de semana