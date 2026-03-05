Köttbullar: las albóndigas suecas ideales para el Día de la Albóndiga

Cómo hacer albóndigas suecas
Köttbullar
- Plato: Plato principal
- Receta: sueca
Ingredientes
- 500 gramos de carne picada (vacuna o mezclada con carne de cerdo)
- 2 huevos
- 200 centímetros cúbicos de leche o crema de leche (a gusto)
- 1 cebolla
- 2 cucharadas de harina o pan rallado
- 100 gramos de manteca
- Sal y pimienta blanca molida
Elaboración paso a paso
- Picar la cebolla y saltearla en una sartén con un poco de manteca o aceite, hasta que adquiera un ligero color morado.
- Colocar en un recipiente la carne picada, los huevos batidos, la leche o crema de leche, la cebolla salteada y el pan rallado. Salpimentar a gusto. Amasar con las manos hasta que quede una pasta homogénea. Dar forma a las albóndigas, colocarlas en un plato y refrigerar al menos una hora.
- Pasado este tiempo, llevar a la sartén rociada con manteca fundida. Es recomendable que las albóndigas no se toquen unas con otras y que tampoco se llene demasiado la sartén, ya que si no, en vez de cocinarse se absorberían. En unos 10 o 15 minutos estarán listas para ser servidas.
- Acompañar con salsa de frutos rojos, puré de papas o incluso con el caldo sobrante de la sartén.