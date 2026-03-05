Gastronomía

Köttbullar: las albóndigas suecas ideales para el Día de la Albóndiga

En el Día Internacional de la Albóndiga probá este plato europeo con carne. Las albóndigas son exquisitas y fáciles de preparar.

06 de septiembre de 2021 - 10:00
Este artículo tiene 4 años de antigüedad
Köttbullar, albóndigas suecas.
Köttbullar, albóndigas suecas.Shutterstock

Cómo hacer albóndigas suecas

Köttbullar

  • Plato: Plato principal
  • Receta: sueca

Ingredientes

  • 500 gramos de carne picada (vacuna o mezclada con carne de cerdo)
  • 2 huevos
  • 200 centímetros cúbicos de leche o crema de leche (a gusto)
  • 1 cebolla
  • 2 cucharadas de harina o pan rallado
  • 100 gramos de manteca
  • Sal y pimienta blanca molida

Elaboración paso a paso

  1. Picar la cebolla y saltearla en una sartén con un poco de manteca o aceite, hasta que adquiera un ligero color morado.
  2. Colocar en un recipiente la carne picada, los huevos batidos, la leche o crema de leche, la cebolla salteada y el pan rallado. Salpimentar a gusto. Amasar con las manos hasta que quede una pasta homogénea. Dar forma a las albóndigas, colocarlas en un plato y refrigerar al menos una hora.
  3. Pasado este tiempo, llevar a la sartén rociada con manteca fundida. Es recomendable que las albóndigas no se toquen unas con otras y que tampoco se llene demasiado la sartén, ya que si no, en vez de cocinarse se absorberían. En unos 10 o 15 minutos estarán listas para ser servidas.
  4. Acompañar con salsa de frutos rojos, puré de papas o incluso con el caldo sobrante de la sartén.

