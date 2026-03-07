Gastronomía

Descubrí cómo hacer pan con semillas en simples pasos

Receta fácil de pan de semillas, la mejor forma de comer panificados caseros sin mucho esfuerzo.

Por ABC Color
25 de septiembre de 2024 - 16:44
Pan con semillas, imagen ilustrativa.
Pan con semillas, imagen ilustrativa.Shutterstock

Cómo hacer un pan con semillas

Pan de semillas

  • Para: Para 1 docena

Ingredientes

  • 1 kilogramo de harina 000 
  • 100 gramos de harina integral 
  • 150 gramos de manteca 
  • 40 gramos de levadura
  • 2 cucharaditas de sal 
  • 30 gramos de azúcar 
  • 1 huevo 
  • 600 centímetros cúbicos de agua (aproximadamente) 
  • 100 gramos de semillas de lino 
  • 100 gramos de semillas de sésamo

Elaboración paso a paso

  1. Colocar ambas harinas en un bol y mezclarlas, agregando el azúcar, sal, manteca y las semillas bien mezcladas.
  2. Desmenuzar la levadura en agua tibia.
  3. Agregar la levadura a los demás ingredientes y gradualmente volcar el agua hasta formar una masa húmeda sin que se adhiera a las manos.
  4. El proceso de amasado se realiza sobre la mesa. Amasar y sobar suficientemente bien. luego dejar reposar en un ambiente tibio por 20 minutos o hasta que doble el volumen, tapando con un film plástico para evitar la circulación de aire.
  5. Desgasificar la masa y cortar en porciones a su gusto. Moldear y colocar sobre bandejas enmantecadas para evitar adherencias. Dejar reposar nuevamente hasta doblar el volumen, luego pincelar con huevo batido y esparcir encima más semillas de lino y sésamo.
  6. Llevar al horno y elevar la temperatura gradualmente hasta alcanzar los 150 ºC, durante 20 a 25 minutos aproximadamente.