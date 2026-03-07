Descubrí cómo hacer pan con semillas en simples pasos

Cómo hacer un pan con semillas
Pan de semillas
- Para: Para 1 docena
Ingredientes
- 1 kilogramo de harina 000
- 100 gramos de harina integral
- 150 gramos de manteca
- 40 gramos de levadura
- 2 cucharaditas de sal
- 30 gramos de azúcar
- 1 huevo
- 600 centímetros cúbicos de agua (aproximadamente)
- 100 gramos de semillas de lino
- 100 gramos de semillas de sésamo
Elaboración paso a paso
- Colocar ambas harinas en un bol y mezclarlas, agregando el azúcar, sal, manteca y las semillas bien mezcladas.
- Desmenuzar la levadura en agua tibia.
- Agregar la levadura a los demás ingredientes y gradualmente volcar el agua hasta formar una masa húmeda sin que se adhiera a las manos.
- El proceso de amasado se realiza sobre la mesa. Amasar y sobar suficientemente bien. luego dejar reposar en un ambiente tibio por 20 minutos o hasta que doble el volumen, tapando con un film plástico para evitar la circulación de aire.
- Desgasificar la masa y cortar en porciones a su gusto. Moldear y colocar sobre bandejas enmantecadas para evitar adherencias. Dejar reposar nuevamente hasta doblar el volumen, luego pincelar con huevo batido y esparcir encima más semillas de lino y sésamo.
- Llevar al horno y elevar la temperatura gradualmente hasta alcanzar los 150 ºC, durante 20 a 25 minutos aproximadamente.