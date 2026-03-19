Postre fit proteico: mousse de chocolate saludable a base de tofu o yogurt griego

Cómo hacer un postre fit de chocolate
Mousse de chocolate saludable
- Plato: Postre
Ingredientes
- 200 gramos de tofu sedoso o yogurt griego natural
- 25 gramos de cacao en polvo sin azúcar
- 20 gramos de eritritol o edulcorante granulado
- 20 gramos de proteína en polvo neutra o sabor chocolate
- 30 mililitros de leche desnatada o bebida vegetal sin azúcar
- 5 mililitros de extracto de vainilla
- 1 gramos de sal
- 50 gramos de chocolate negro 85%
Elaboración paso a paso
- Derretir el chocolate negro al baño maría o en microondas en tandas de 20 segundos y dejar templar.
- Triturar el tofu sedoso o yogurt griego con el cacao, el eritritol, la proteína en polvo, la leche, la vainilla y la sal hasta obtener una crema lisa.
- Incorporar el chocolate derretido y triturar de nuevo 10 segundos hasta integrar.
- Repartir la mezcla en 2 recipientes individuales.
- Refrigerar durante 2 horas para que tome cuerpo.
- Servir frío.