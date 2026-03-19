Gastronomía

Postre fit proteico: mousse de chocolate saludable a base de tofu o yogurt griego

Deliciosos y saludables, los postres de chocolate pueden ser parte de una dieta equilibrada. Hoy te mostramos una receta fit, fácil de preparar y perfecta para satisfacer antojos sin culpas, utilizando ingredientes naturales y nutritivos.

Por ABC Color
19 de marzo de 2026 - 06:00
Postre fit de chocolate.Shutterstock

Cómo hacer un postre fit de chocolate

Lea más: Solo dos ingredientes: cómo hacer una mousse de chocolate usando solo agua y cacao

Mousse de chocolate saludable

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 200 gramos de tofu sedoso o yogurt griego natural
  • 25 gramos de cacao en polvo sin azúcar
  • 20 gramos de eritritol o edulcorante granulado
  • 20 gramos de proteína en polvo neutra o sabor chocolate
  • 30 mililitros de leche desnatada o bebida vegetal sin azúcar
  • 5 mililitros de extracto de vainilla
  • 1 gramos de sal
  • 50 gramos de chocolate negro 85%

Elaboración paso a paso

  1. Derretir el chocolate negro al baño maría o en microondas en tandas de 20 segundos y dejar templar.
  2. Triturar el tofu sedoso o yogurt griego con el cacao, el eritritol, la proteína en polvo, la leche, la vainilla y la sal hasta obtener una crema lisa.
  3. Incorporar el chocolate derretido y triturar de nuevo 10 segundos hasta integrar.
  4. Repartir la mezcla en 2 recipientes individuales.
  5. Refrigerar durante 2 horas para que tome cuerpo.
  6. Servir frío.

Lea más: ¡Dale un giro saludable a tus postres! Aprendé a hacer una tarta fría de limón sin azúcar