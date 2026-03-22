Gastronomía

Para una persona: papas al horno con especias y dip casero

Vivir solo no tiene que privarte de comer bien. Hacé esta receta fácil de papas al horno para una sola persona y acompañá con un dip bien sabroso.

Por ABC Color
22 de marzo de 2026 - 13:00
Papas al horno.
Papas al horno.Shutterstock

Cómo hacer papas al horno con dip casero

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Papas al horno con especias y dip casero

  • Plato: Entrada
  • Para: Para 1 persona

Ingredientes

  • 300 gramos de papas
  • 15 mililitros de aceite de oliva
  • 2 gramos de sal
  • 1 gramos de pimienta negra
  • 2 gramos de pimentón dulce
  • 1 gramos de ajo en polvo
  • 1 gramos de comino molido
  • 1 gramos de orégano seco
  • 80 gramos de yogur natural
  • 10 mililitros de jugo de limón
  • 5 gramos de mostaza
  • 5 gramos de miel
  • 1 gramo de sal

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 220 °C.
  2. Lavar las papas y cortar en gajos.
  3. Mezclar el aceite de oliva con 2 gramos de sal, la pimienta negra, el pimentón dulce, el ajo en polvo, el comino molido y el orégano seco.
  4. Añadir las papas a la mezcla y remover hasta cubrir bien.
  5. Distribuir los gajos en una bandeja de horno en una sola capa.
  6. Hornear 30 minutos, dar la vuelta a las papas y hornear 10 minutos más.
  7. Mezclar el yogur natural con el jugo de limón, la mostaza, la miel y 1 gramo de sal.
  8. Servir las papas al horno con el dip casero.

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