Para una persona: papas al horno con especias y dip casero

Cómo hacer papas al horno con dip casero
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Papas al horno con especias y dip casero
- Plato: Entrada
- Para: Para 1 persona
Ingredientes
- 300 gramos de papas
- 15 mililitros de aceite de oliva
- 2 gramos de sal
- 1 gramos de pimienta negra
- 2 gramos de pimentón dulce
- 1 gramos de ajo en polvo
- 1 gramos de comino molido
- 1 gramos de orégano seco
- 80 gramos de yogur natural
- 10 mililitros de jugo de limón
- 5 gramos de mostaza
- 5 gramos de miel
- 1 gramo de sal
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 220 °C.
- Lavar las papas y cortar en gajos.
- Mezclar el aceite de oliva con 2 gramos de sal, la pimienta negra, el pimentón dulce, el ajo en polvo, el comino molido y el orégano seco.
- Añadir las papas a la mezcla y remover hasta cubrir bien.
- Distribuir los gajos en una bandeja de horno en una sola capa.
- Hornear 30 minutos, dar la vuelta a las papas y hornear 10 minutos más.
- Mezclar el yogur natural con el jugo de limón, la mostaza, la miel y 1 gramo de sal.
- Servir las papas al horno con el dip casero.