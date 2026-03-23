Gastronomía

Chipa mestizo: la receta que faltaba en tus preparativos para Semana Santa

Receta de chipá mestizo para una Semana Santa cargada de sabor y tiempo en familia.

Por ABC Color
21 de marzo de 2024 - 09:11
Este artículo tiene 2 años de antigüedad
Chipa mestizo.
Chipa mestizo.Shutterstock

Cómo hacer chipá mestizo

El jugo de naranja ayuda a que las chipas sean más crocantes y tengan mejor color.

Chipá mestizo

  • Receta: paraguaya

Ingredientes

  • 300 gramos de manteca (o grasa de cerdo)
  • 5 huevos
  • 500 gramos de queso Paraguay
  • 100 gramos de queso rallado
  • 500 gramos de almidón nacional de mandioca
  • 300 gramos de harina de maíz
  • ½ taza de jugo de naranja
  • 300 centímetros cúbicos de suero (o leche)
  • 2 cucharadas de anís
  • Sal, a gusto

Elaboración paso a paso

  1. Batir la manteca con los huevos. Agregar la sal, el anís estrujado, el queso Paraguay desmenuzado y el queso rallado. Seguir batiendo.
  2. Incorporar la harina de maíz y el jugo de naranja. Mezclar bien.
  3. Por último, agregar el almidón y el suero de a poco, según necesidad, e integrar muy bien. Dejar reposar 15 minutos.
  4. Amasar muy bien, y armar las chipas de las formas y tamaños deseados.
  5. Colocar hojas de banano en la base de las asaderas y encima ubicar las chipas. Llevar al horno bien caliente (250 ºC) por 30 minutos o al tatakua por 15 minutos.