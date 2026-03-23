Chipa mestizo: la receta que faltaba en tus preparativos para Semana Santa

Cómo hacer chipá mestizo
El jugo de naranja ayuda a que las chipas sean más crocantes y tengan mejor color.
Chipá mestizo
- Receta: paraguaya
Ingredientes
- 300 gramos de manteca (o grasa de cerdo)
- 5 huevos
- 500 gramos de queso Paraguay
- 100 gramos de queso rallado
- 500 gramos de almidón nacional de mandioca
- 300 gramos de harina de maíz
- ½ taza de jugo de naranja
- 300 centímetros cúbicos de suero (o leche)
- 2 cucharadas de anís
- Sal, a gusto
Elaboración paso a paso
- Batir la manteca con los huevos. Agregar la sal, el anís estrujado, el queso Paraguay desmenuzado y el queso rallado. Seguir batiendo.
- Incorporar la harina de maíz y el jugo de naranja. Mezclar bien.
- Por último, agregar el almidón y el suero de a poco, según necesidad, e integrar muy bien. Dejar reposar 15 minutos.
- Amasar muy bien, y armar las chipas de las formas y tamaños deseados.
- Colocar hojas de banano en la base de las asaderas y encima ubicar las chipas. Llevar al horno bien caliente (250 ºC) por 30 minutos o al tatakua por 15 minutos.