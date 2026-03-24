Descubrí cómo hacer un delicioso hojaldre de chocolate con pocos ingredientes

Cómo hacer un hojaldre de chocolate
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Hojaldre de chocolate
- Plato: Postre
Ingredientes
- 1 masa de hojaldre
- 1 barra de chocolate
- 1 huevo
- 20 gramos de azúcar
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 200 °C.
- Estirar la masa de hojaldre sobre una superficie limpia.
- Colocar la barra de chocolate en el centro de la masa.
- Envolver la barra con la masa y sellar bien los bordes.
- Batir el huevo y pintar la superficie del hojaldre.
- Espolvorear el azúcar por encima.
- Hornear durante 20 minutos.
- Dejar reposar 10 minutos antes de cortar y servir.