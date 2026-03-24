Gastronomía

Descubrí cómo hacer un delicioso hojaldre de chocolate con pocos ingredientes

El hojaldre de chocolate, un deleite irresistible, combina la textura crujiente con el sabor intenso del chocolate. Aprendé a prepararlo en casa con esta guía sencilla, ideal para sorprender en cualquier ocasión.

Por ABC Color
24 de marzo de 2026 - 13:00
Hojaldre de chocolate.
Hojaldre de chocolate.Shutterstock

Cómo hacer un hojaldre de chocolate

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Hojaldre de chocolate

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 1 masa de hojaldre
  • 1 barra de chocolate
  • 1 huevo
  • 20 gramos de azúcar

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 200 °C.
  2. Estirar la masa de hojaldre sobre una superficie limpia.
  3. Colocar la barra de chocolate en el centro de la masa.
  4. Envolver la barra con la masa y sellar bien los bordes.
  5. Batir el huevo y pintar la superficie del hojaldre.
  6. Espolvorear el azúcar por encima.
  7. Hornear durante 20 minutos.
  8. Dejar reposar 10 minutos antes de cortar y servir.

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