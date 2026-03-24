Semana Santa diferente: ¿cómo hacer una chipa volcán de queso irresistible y fácil?

Cómo hacer chipá volcán de queso
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Se puede usar cualquier variedad de queso duro o semiduro para el relleno.
Chipá volcán de queso
- Receta: paraguaya
Ingredientes
- 500 gramos de almidón de mandioca
- 3 huevos
- 1 cucharada de anís
- 1 taza de leche
- 1 cubito de sabor en cubos 4 quesos
- 150 gramos de manteca o grasa
- 200 gramos de queso Paraguay
- 200 gramos de mozarela
- Sal, a gusto
Elaboración paso a paso
- Colocar sobre la mesada el almidón de mandioca en forma de corona. En el centro ubicar la manteca o grasa, el anís, los huevos y el queso. Batir con las manos.
- Calentar la leche y disolver en ella el cubito de sabor en cubos 4 quesos.
- Agregar la leche a la masa e integrar todo. Amasar enérgicamente hasta obtener una masa lisa y suave.
- Armar las chipas dándole el formato de pequeños volcanes (con un hueco en el centro). Rellenar con cubitos de queso mozarela.
- Colocarlos sobre placa enmantecada y llevar al horno precalentado al máximo (250 ºC) por aproximadamente 15 a 20 minutos. O cocinar en el tatakua bien caliente hasta que la superficie se dore.