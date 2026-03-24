Gastronomía

Semana Santa diferente: ¿cómo hacer una chipa volcán de queso irresistible y fácil?

Receta de chipá volcán de queso para variar el repertorio de comidas típicas en esta Semana Santa. Te va a encantar.

Por ABC Color
24 de marzo de 2026 - 15:10
Chipa volcán de queso, imagen ilustrativa.
Chipa volcán de queso, imagen ilustrativa.Shutterstock

Cómo hacer chipá volcán de queso

Lea más: Tarta de cebolla y queso tipo fugazzeta: cómo lograr un relleno cremoso

Se puede usar cualquier variedad de queso duro o semiduro para el relleno.

Chipá volcán de queso

  • Receta: paraguaya

Ingredientes

  • 500 gramos de almidón de mandioca
  • 3 huevos
  • 1 cucharada de anís
  • 1 taza de leche
  • 1 cubito de sabor en cubos 4 quesos
  • 150 gramos de manteca o grasa
  • 200 gramos de queso Paraguay
  • 200 gramos de mozarela
  • Sal, a gusto

Elaboración paso a paso

  1. Colocar sobre la mesada el almidón de mandioca en forma de corona. En el centro ubicar la manteca o grasa, el anís, los huevos y el queso. Batir con las manos.
  2. Calentar la leche y disolver en ella el cubito de sabor en cubos 4 quesos.
  3. Agregar la leche a la masa e integrar todo. Amasar enérgicamente hasta obtener una masa lisa y suave.
  4. Armar las chipas dándole el formato de pequeños volcanes (con un hueco en el centro). Rellenar con cubitos de queso mozarela.
  5. Colocarlos sobre placa enmantecada y llevar al horno precalentado al máximo (250 ºC) por aproximadamente 15 a 20 minutos. O cocinar en el tatakua bien caliente hasta que la superficie se dore.