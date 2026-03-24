Tarta de cebolla y queso tipo fugazzeta: cómo lograr un relleno cremoso

Aprendé a hacer la fugazzeta más rica y cremosa con rellena de queso y cebolla. Es perfecta para una cena diferente.

Por ABC Color
24 de marzo de 2026 - 06:00
Tarta de cebolla y queso tipo fugazzeta.Shutterstock

Cómo hacer una tarta de cebolla y queso

Tarta de cebolla y queso

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 1 unidad de masa quebrada
  • 3 cebollas
  • 200 gramos de queso rallado
  • 200 mililitros de nata para cocinar
  • 3 huevos
  • 30 gramos de manteca
  • 15 mililitros de aceite de oliva
  • 5 gramos de sal
  • 2 gramos de pimienta negra
  • 2 gramos de nuez moscada

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180.
  2. Forrar un molde con 1 masa quebrada.
  3. Pinchar la base con un tenedor.
  4. Hornear la base durante 10 minutos.
  5. Pelar y cortar 3 cebollas en juliana.
  6. Calentar 30 gramos de manteca y 15 mililitros de aceite de oliva en una sartén.
  7. Pochar la cebolla a fuego medio durante 20 minutos.
  8. Añadir 5 gramos de sal y 2 gramos de pimienta negra.
  9. Batir 3 huevos con 200 mililitros de nata para cocinar.
  10. Incorporar 200 gramos de queso rallado y 2 gramos de nuez moscada.
  11. Mezclar la cebolla pochada con la mezcla de huevo, nata y queso.
  12. Verter el relleno sobre la base prehorneada.
  13. Hornear durante 30 minutos.
  14. Dejar reposar 10 minutos antes de desmoldar.

