Tarta de cebolla y queso tipo fugazzeta: cómo lograr un relleno cremoso

Cómo hacer una tarta de cebolla y queso
Tarta de cebolla y queso
- Plato: Entrada
Ingredientes
- 1 unidad de masa quebrada
- 3 cebollas
- 200 gramos de queso rallado
- 200 mililitros de nata para cocinar
- 3 huevos
- 30 gramos de manteca
- 15 mililitros de aceite de oliva
- 5 gramos de sal
- 2 gramos de pimienta negra
- 2 gramos de nuez moscada
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 180.
- Forrar un molde con 1 masa quebrada.
- Pinchar la base con un tenedor.
- Hornear la base durante 10 minutos.
- Pelar y cortar 3 cebollas en juliana.
- Calentar 30 gramos de manteca y 15 mililitros de aceite de oliva en una sartén.
- Pochar la cebolla a fuego medio durante 20 minutos.
- Añadir 5 gramos de sal y 2 gramos de pimienta negra.
- Batir 3 huevos con 200 mililitros de nata para cocinar.
- Incorporar 200 gramos de queso rallado y 2 gramos de nuez moscada.
- Mezclar la cebolla pochada con la mezcla de huevo, nata y queso.
- Verter el relleno sobre la base prehorneada.
- Hornear durante 30 minutos.
- Dejar reposar 10 minutos antes de desmoldar.