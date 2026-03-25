Tatakuá en Semana Santa: el detalle invisible que puede arruinar la chipa

El problema típico: apuro, humo y barro que “llora”

En Paraguay, el tatakuá vuelve a ser protagonista en las reuniones familiares de Semana Santa, con hornadas grandes y un ritual culinario que pide calor estable. El inconveniente aparece cuando el horno se usa “en crudo” o después de meses sin prenderse: el barro todavía retiene humedad interna, y el primer fuego fuerte puede provocar grietas, desprendimientos y hasta sabores indeseados por exceso de humo.

Muchos lo describen así: el tatakuá “suda” o “llora”. En realidad, es vapor de agua buscando salida.

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El truco principal: curar es secar por dentro, no “quemar” por fuera

Curar un horno de barro no es cocinarlo con una fogata intensa, sino secarlo de manera progresiva.

La explicación es simple: el barro (y la mezcla con paja o fibras) funciona como una esponja microscópica. Si recibe calor brusco, el agua interna se convierte en vapor de golpe, aumenta la presión y aparecen fisuras.

Con calor suave y sostenido, la humedad migra lentamente hacia afuera y el horno se vuelve más estable.

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Además, un curado bien hecho mejora algo que se nota en la primera hornada: la inercia térmica. El tatakuá no “calienta de golpe”; acumula calor en sus paredes y lo devuelve parejo. Si está húmedo, parte de la energía se va en evaporar agua y la temperatura se vuelve inestable.

En términos prácticos: el curado busca que el horno pierda humedad sin estrés térmico, y que el hollín y los restos del primer uso no se peguen como capa amarga.

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Errores frecuentes que llevan a rajaduras o sabor a humo

El error más común es hacer un fuego grande desde el inicio “para que seque rápido”. Suele terminar en grietas finas que después se agrandan con cada prendida.

También falla mucho:

Usar maderas resinosas (pino, eucalipto muy verde) que largan humo fuerte y dejan olor impregnado.

Cerrar demasiado el tiraje cuando todavía hay humedad: el vapor queda atrapado y el horno “transpira” más.

Apoyar brasas contra una pared húmeda : genera puntos de calor extremos y microfracturas.

Cocinar chipa que apenas “parece caliente”: puede estar caliente en la boca, pero frío y húmedo en la cúpula.

Consejos prácticos

Un buen indicador casero: durante el curado, mirá la cúpula. Si ves zonas oscuras “mojadas” o un vaho persistente, todavía hay agua saliendo. Cuando el interior se ve seco y uniforme, el horno ya responde mejor.

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Otros tips útiles:

Leña seca y pareja : menos humo, más calor útil. La leña verde gasta energía en secarse y ensucia el interior.

Calor distribuido : conviene que el calentamiento sea general, no un punto al rojo.

Tiempo de reposo : si el tatakuá estuvo semanas sin uso (o se construyó/retocó hace poco), dale más margen. El barro “nuevo” siempre necesita más paciencia.

Termómetro infrarrojo (si hay): ayuda a confirmar que la temperatura está pareja en piso y cúpula, no solo en la entrada.

Un dato cultural: por qué el tatakuá “se siente” distinto en Semana Santa

En muchas casas, el tatakuá no es solo un horno: es punto de encuentro. Se enciende para la chipa, la sopa paraguaya, el asado al calor de pared y las tandas que van y vienen mientras se conversa. Por eso el curado tiene tanto valor: garantiza que el horno responda como se espera cuando hay apuro, visitas y bandejas en fila.

Además, el barro tiene memoria térmica: un tatakuá bien cuidado se “domestica” con el uso. No es raro que las familias hablen de su horno como de un miembro más: si se lo apura, se queja; si se lo trata bien, devuelve calor parejo durante horas.