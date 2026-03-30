¿Querés cuidar la silueta en Semana Santa? Hacé esta chipa light

Cómo hacer una chipa light
- Receta: paraguaya
Ingredientes
- 250 gramos de almidón de mandioca
- 1 huevo + 1 clara
- 100 gramos de queso bajo en grasa (tipo port salut light, ricota firme o cuartirolo descremado)
- 1 cucharada de aceite neutro (puede ser de girasol o de coco sin sabor)
- 2–3 cdas de leche descremada (o más, según necesidad para formar masa)
- ½ cucharadita de sal
- Opcional: 1 cucharada de semillas de chía o lino (para más fibra y saciedad)
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 180 °C.
- En un bol, mezclar el almidón con la sal.
- Agregar el huevo, la clara, el aceite y el queso rallado o desmenuzado.
- Ir incorporando la leche poco a poco hasta lograr una masa suave, maleable pero no pegajosa.
- Formar pequeñas bolitas o herraduras.
- Hornear en bandeja con papel vegetal o ligeramente aceitada por 15-18 minutos, hasta que estén apenas doradas.