Gastronomía

¿Querés cuidar la silueta en Semana Santa? Hacé esta chipa light

Que tu dieta para bajar unos kilos no te detenga esta Semana Santa para disfrutar del chipa apó. Te mostramos una receta fácil de chipa light, la versión más liviana de esta delicia paraguaya. Así se prepara.

Por ABC Color
30 de marzo de 2026 - 15:52
Chipa.
Chipa.Aleksandr_Vorobev

Cómo hacer una chipa light

Chipa light

  • Receta: paraguaya

Ingredientes

  • 250 gramos de almidón de mandioca 
  • 1 huevo + 1 clara
  • 100 gramos de queso bajo en grasa (tipo port salut light, ricota firme o cuartirolo descremado)
  • 1 cucharada de aceite neutro (puede ser de girasol o de coco sin sabor)
  • 2–3 cdas de leche descremada (o más, según necesidad para formar masa)
  • ½ cucharadita de sal
  • Opcional: 1 cucharada de semillas de chía o lino (para más fibra y saciedad)

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 °C.
  2. En un bol, mezclar el almidón con la sal.
  3. Agregar el huevo, la clara, el aceite y el queso rallado o desmenuzado.
  4. Ir incorporando la leche poco a poco hasta lograr una masa suave, maleable pero no pegajosa.
  5. Formar pequeñas bolitas o herraduras.
  6. Hornear en bandeja con papel vegetal o ligeramente aceitada por 15-18 minutos, hasta que estén apenas doradas.

