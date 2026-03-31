Paraguay impulsa que la chipa sea Patrimonio Cultural Inmaterial ante la Unesco

La chipa nos une, se lee en un posteo de la red social Instagram de la Secretaría de Cultura y de la Ministra de Cultura Adriana Ortíz Semidei. Desde el Gobierno buscan que la chipa, un ícono culinario de nuestro país, se gane el lugar de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ante la Unesco.
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Cómo apoyar la campaña
“Dejá tu firma y acompañá la candidatura de la chipa, para su ingreso a la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ante la Unesco”, dice la invitación del ente.
Se puede acceder a través del enlace https://forms.gle/uj3YZPVGcyDiGoscA o bien por medio del código QR.
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Si bien la chipa se consume todo el año, es en Semana Santa cuando más énfasis se le da a la tradición del chipa apó, una ocasión de reunión familiar en torno a este “pan sagrado” del Paraguay.