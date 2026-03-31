Gastronomía

Paraguay impulsa que la chipa sea Patrimonio Cultural Inmaterial ante la Unesco

La Secretaría de Cultura impulsa la candidatura de la chipa como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ante la Unesco. La campaña cobra fuerza en Semana Santa, momento clave para celebrar esta tradición culinaria paraguaya tan valorada.

Por ABC Color
31 de marzo de 2026 - 13:25
Una persona sostiene una bandeja con chipas en la celebración del Chipa Apo este martes, en Asunción.
Una persona sostiene una bandeja con chipas en la celebración del Chipa Apo este martes, en Asunción.Juan Pablo Pino

La chipa nos une, se lee en un posteo de la red social Instagram de la Secretaría de Cultura y de la Ministra de Cultura Adriana Ortíz Semidei. Desde el Gobierno buscan que la chipa, un ícono culinario de nuestro país, se gane el lugar de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ante la Unesco.

Lea más: ¡En licuadora!: la chipa al estilo menonita te va a facilitar la Semana Santa

Cómo apoyar la campaña

“Dejá tu firma y acompañá la candidatura de la chipa, para su ingreso a la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ante la Unesco”, dice la invitación del ente.

Convocatoria para ayudar a que la chipa sea declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por a Unesco.
Convocatoria para ayudar a que la chipa sea declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por a Unesco.

Se puede acceder a través del enlace https://forms.gle/uj3YZPVGcyDiGoscA o bien por medio del código QR.

Lea más: ¿Querés cuidar la silueta en Semana Santa? Hacé esta chipa light

Si bien la chipa se consume todo el año, es en Semana Santa cuando más énfasis se le da a la tradición del chipa apó, una ocasión de reunión familiar en torno a este “pan sagrado” del Paraguay.