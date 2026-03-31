Sin carne: probá tiropitákia o empanaditas griegas de queso este Viernes Santo

Siempre es bueno conocer más de la cocina internacional. Estas empanadas de queso de cabra te van a encantar; solo tenés que seguir el paso a paso de esta receta fácil y práctica.
Cómo hacer tiropitákia o empanadas griegas de queso
El Tiropitákia es considerado un aperitivo que forma parte de los tradicionales mezzes griegos (mesa con varios tipos de entrantes). Dependiendo de cada región, la masa filo se rellena de unos u otros ingredientes. Tal es el caso de Kreatopitákia, que lleva un relleno de carne picada o el Spanakoitákia, relleno de espinacas.
Tiropitakia o empanaditas griegas de queso
- Plato: Aperitivo
- Receta: griega
Ingredientes
- 12 hojas de masa filo u hojaldre
- 350 gramos de queso feta
- 150 gramos de queso kasseri (o queso de cabra)
- 3 huevos y 1 yema
- 150 gramos de manteca
- 2 ramas de albahaca
- 20 hojas de menta
- Semillas de sésamo
- Pimienta negra recién molida
Elaboración paso a paso
- Cortarel queso feta en pequeños cubos. Picarmuy finas la menta y la albahaca. Verter todo en un bol. Rallar el queso kasseri de cabra por encima.
- Echarpimienta, añadir3 huevos y mezclar bien con las manos en un relleno homogéneo.
- Extenderuna hoja de masa filo u hojaldre sobre la mesada. Fundirla manteca y untar la masa con un pincel. Recubrir con una segunda hoja que se ajuste exactamente sobre la primera. Cortar la masa en cuatro rectángulos iguales.
- Depositar1 cucharadadel relleno de quesos debajo de cada hoja. Volver a plegar el bajo de 1 hoja. Doblar el lado izquierdo y el lado derecho ligeramente sobre el relleno. Pincelar con la manteca derretida y enrollar el hojaldre partiendo del extremo que está enfrente. Proceder de la misma manera para los otros hojaldres. Observación: también puede usar discos de empanada con masa de hojaldre para facilitar el trabajo.
- Batiruna yema de huevo con el tenedor. Untarla superficie de los hojaldres con la yema de huevo, con un pincel.
- Untaruna placa de horno con manteca. Colocarlas masas sobre la placa y esparcir las semillas de sésamo por encima.
- Llevaral horno precalentado a 180 °C por 10 minutos, hasta que las hojas estén doradas. Se debe comer caliente.