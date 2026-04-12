Sencilla tarta de vegetales, perfecta para empezar la semana

Cómo hacer una tarta de vegetales
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Tarta de vegetales
- Plato: Entrada
Ingredientes
- 2 zucchinis chicos
- 1 cebolla grande
- 200 mililitros de crema de leche light
- 2 locotes amarillos
- 2 locotes rojos
- 2 locotes verdes
- 3 tomates
- 100 gramos de queso rallado light
- 2 berenjenas chicas
- Rocío vegetal
- Sal y pimienta
Elaboración paso a paso
- Hornear en blanco la masa elegida, pinchándola y colocando unos porotos para que no se levante el centro. Debe quedar cocida, seca, pero no muy dorada.
- Cortar los vegetales en tiras no muy finas.
- En una sartén humedecida con rocío vegetal, comenzar rehogando la cebolla con un poco de sal; luego, agregar los locotes, los zucchinis, las berenjenas y, por último, los tomates sin piel ni pepitas.
- Una vez que los vegetales estén cocidos, pero aún crujientes, retirar del fuego y cargar la tarta ya cocida.
- Servir con la crema de leche y el queso rallado espolvoreado por encima.