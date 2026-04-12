Gastronomía

Sencilla tarta de vegetales, perfecta para empezar la semana

Receta de tarta de vegetales súper práctica para llevar a todas partes. Una porción de esta tarta es una cena o almuerzo ideal para acompañar con la ensalada de tu preferencia.

Por ABC Color
28 de octubre de 2024 - 09:00
Este artículo tiene 1 año de antigüedad
Tarta de verduras.
Tarta de verduras.Shutterstock

Cómo hacer una tarta de vegetales

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Tarta de vegetales

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 2 zucchinis chicos
  • 1 cebolla grande
  • 200 mililitros de crema de leche light
  • 2 locotes amarillos
  • 2 locotes rojos
  • 2 locotes verdes
  • 3 tomates
  • 100 gramos de queso rallado light
  • 2 berenjenas chicas
  • Rocío vegetal
  • Sal y pimienta

Elaboración paso a paso

  1. Hornear en blanco la masa elegida, pinchándola y colocando unos porotos para que no se levante el centro. Debe quedar cocida, seca, pero no muy dorada.
  2. Cortar los vegetales en tiras no muy finas.
  3. En una sartén humedecida con rocío vegetal, comenzar rehogando la cebolla con un poco de sal; luego, agregar los locotes, los zucchinis, las berenjenas y, por último, los tomates sin piel ni pepitas.
  4. Una vez que los vegetales estén cocidos, pero aún crujientes, retirar del fuego y cargar la tarta ya cocida.
  5. Servir con la crema de leche y el queso rallado espolvoreado por encima.