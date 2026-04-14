Gastronomía

Aprendé a hacer papas rellenas de carne al estilo boliviano

Las papas rellenas son un platillo delicioso y versátil que conquista paladares. Con ingredientes sencillos y un proceso fácil, descubrirás cómo transformar la papa en una experiencia gastronómica única. Perfectas para cualquier ocasión.

Por ABC Color
14 de abril de 2026 - 06:00
Papas rellenas.
Papas rellenas.Shutterstock

Cómo hacer papas rellenas

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Papa rellena de carne

  • Plato: Entrada
  • Receta: boliviana/peruana

Ingredientes

  • 6 papas
  • 500 gramos de carne molida de res
  • 1 cebolla
  • 2 dientes de ajo
  • 3 cucharadas de aceite
  • 1 cucharadita de comino molido
  • 1 cucharadita de pimentón
  • 1 cucharadita de orégano seco
  • 2 cucharadas de pasta de ají colorado
  • 1 cucharadita de sal
  • 1 cucharadita de pimienta negra
  • 1 taza de arvejas cocidas
  • 8 aceitunas negras
  • 2 huevos duros
  • 1 unidad de huevo
  • 1 taza de harina de trigo
  • 1 taza de pan rallado
  • 2 tazas de aceite para freír

Elaboración paso a paso

  1. Hervir las 6 papas en agua hasta que estén tiernas.
  2. Escurrir las papas y pelarlas.
  3. Aplastar las papas hasta obtener un puré compacto y dejar entibiar.
  4. Picar 1 cebolla y 2 dientes de ajo.
  5. Calentar 3 cucharadas de aceite y sofreír la cebolla y el ajo hasta transparentar.
  6. Agregar 500 gramos de carne molida de res y cocinar hasta dorar.
  7. Incorporar 1 cucharadita de comino molido, 1 cucharadita de pimentón, 1 cucharadita de orégano seco, 2 cucharadas de pasta de ají colorado, 1 cucharadita de sal y 1 cucharadita de pimienta negra, y mezclar.
  8. Añadir 1 taza de arvejas cocidas y 8 aceituna negras, y cocinar 2 minutos.
  9. Cortar 2 huevos duros en 8 porciones.
  10. Dividir el puré en 8 porciones y aplanar cada porción en la mano.
  11. Rellenar cada porción con carne y 1 porción de huevo duro, y cerrar formando una papa rellena.
  12. Pasar cada papa rellena por 1 taza de harina de trigo, luego por 1 huevo batido y después por 1 taza de pan rallado.
  13. Calentar 2 tazas de aceite para freír y freír las papas rellenas hasta dorar por todos lados.
  14. Retirar y escurrir sobre papel absorbente, y servir caliente.