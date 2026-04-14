Aprendé a hacer papas rellenas de carne al estilo boliviano

Cómo hacer papas rellenas
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Papa rellena de carne
- Plato: Entrada
- Receta: boliviana/peruana
Ingredientes
- 6 papas
- 500 gramos de carne molida de res
- 1 cebolla
- 2 dientes de ajo
- 3 cucharadas de aceite
- 1 cucharadita de comino molido
- 1 cucharadita de pimentón
- 1 cucharadita de orégano seco
- 2 cucharadas de pasta de ají colorado
- 1 cucharadita de sal
- 1 cucharadita de pimienta negra
- 1 taza de arvejas cocidas
- 8 aceitunas negras
- 2 huevos duros
- 1 unidad de huevo
- 1 taza de harina de trigo
- 1 taza de pan rallado
- 2 tazas de aceite para freír
Elaboración paso a paso
- Hervir las 6 papas en agua hasta que estén tiernas.
- Escurrir las papas y pelarlas.
- Aplastar las papas hasta obtener un puré compacto y dejar entibiar.
- Picar 1 cebolla y 2 dientes de ajo.
- Calentar 3 cucharadas de aceite y sofreír la cebolla y el ajo hasta transparentar.
- Agregar 500 gramos de carne molida de res y cocinar hasta dorar.
- Incorporar 1 cucharadita de comino molido, 1 cucharadita de pimentón, 1 cucharadita de orégano seco, 2 cucharadas de pasta de ají colorado, 1 cucharadita de sal y 1 cucharadita de pimienta negra, y mezclar.
- Añadir 1 taza de arvejas cocidas y 8 aceituna negras, y cocinar 2 minutos.
- Cortar 2 huevos duros en 8 porciones.
- Dividir el puré en 8 porciones y aplanar cada porción en la mano.
- Rellenar cada porción con carne y 1 porción de huevo duro, y cerrar formando una papa rellena.
- Pasar cada papa rellena por 1 taza de harina de trigo, luego por 1 huevo batido y después por 1 taza de pan rallado.
- Calentar 2 tazas de aceite para freír y freír las papas rellenas hasta dorar por todos lados.
- Retirar y escurrir sobre papel absorbente, y servir caliente.