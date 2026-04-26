Esta es la receta de la milanesa a la Napolitana más rica que vas a probar

Cómo hacer milanesa a la Napolitana
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Milanesa a la Napolitana
Ingredientes
- 200 gramos de carnaza negra
- 1 taza de harina
- 1 y ½ taza de galleta molida
- 2 huevos
- Aceite de girasol para freír
- 2 tomates perita
- 1 cucharada de aceite de oliva
- 1 diente de ajo
- ½ taza de puré de tomate
- 1 hoja de laurel
- 1 cucharadita de orégano seco
- ½ taza de agua
- 1 cucharadita de azúcar
- 120 gramos de queso mozarela
- 120 gramos de jamón cocido
Para la emulsión saborizante:
- 1 taza de vinagre
- 1 taza de agua con salsa de soja
- 1 cucharada de kétchup
- 1 cucharada de mostaza, sal, pimienta, comino, orégano y ajo a gusto
Elaboración paso a paso
- Sumergir la carne en la emulsión para saborizarla. Dejar reposar de 10 a 20 minutos.
- Apanar pasando primero el bife por harina de trigo, luego por los huevos batidos y por último por galleta molida.
- Freír en abundante aceite caliente. Reservar.
- Preparar la salsa de tomate licuando los tomates (sin piel y sin semillas) con la taza de agua. Verter en una cacerola junto con el aceite de oliva, el ajo en camisa (que se retirará al terminar la cocción de la salsa) y todos los saborizantes.
- Cocinar a fuego bajo, revolviendo de vez en cuando. La salsa estará lista cuando empiece a salpicar.
- Disponer la milanesa en una fuente para horno. Por encima, colocar abundante salsa, jamón y un buen queso; espolvorear orégano y llevarla a gratinar en horno fuerte por 5 minutos.