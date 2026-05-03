La cebolla como protagonista en tres recetas diferentes y sabrosas

Cómo hacer una tarta Tatin de cebollas
Lea más: Aprendé a hacer cebollas caramelizadas: receta sencilla y deliciosa
Tarta Tatin de cebollas
- Plato: Plato principal
- Receta: francesa
Ingredientes
- 6 cebollas
- 3 cucharadas de manteca
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 2 cucharadas de azúcar
- 2 cucharadas de vinagre balsámico
- 1 cucharadita de tomillo
- 1 pizca de sal
- 1 pizca de pimienta negra
- 1 masa de hojaldre
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 200 °C.
- Pelar las cebollas y cortar en mitades o cuartos según tamaño.
- Calentar la manteca y el aceite de oliva en una sartén apta para horno a fuego medio.
- Añadir las cebollas, sazonar con la sal y la pimienta, y cocinar 15 minutos removiendo con cuidado.
- Espolvorear el azúcar y cocinar 5 minutos hasta caramelizar.
- Incorporar el vinagre balsámico y el tomillo, y cocinar 2 minutos.
- Retirar del fuego y acomodar las cebollas en una sola capa con el lado cortado hacia abajo.
- Cubrir con la masa de hojaldre, meter los bordes hacia dentro y pinchar la superficie 6 veces.
- Hornear 25 minutos hasta que el hojaldre esté dorado.
- Reposar 5 minutos y desmoldar volteando la sartén sobre un plato.