Gastronomía

La cebolla como protagonista en tres recetas diferentes y sabrosas

La cebolla no tiene por qué ser un simple ingrediente más. Hoy te mostramos tres opciones en las que es la absoluta protagonista.

Por ABC Color
03 de mayo de 2026 a la - 01:00
Shutterstock

Cómo hacer una tarta Tatin de cebollas

Tarta Tatin de cebolla.
Tarta Tatin de cebollas

  • Plato: Plato principal
  • Receta: francesa

Ingredientes

  • 6 cebollas
  • 3 cucharadas de manteca
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 2 cucharadas de azúcar
  • 2 cucharadas de vinagre balsámico
  • 1 cucharadita de tomillo
  • 1 pizca de sal
  • 1 pizca de pimienta negra
  • 1 masa de hojaldre

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 200 °C.
  2. Pelar las cebollas y cortar en mitades o cuartos según tamaño.
  3. Calentar la manteca y el aceite de oliva en una sartén apta para horno a fuego medio.
  4. Añadir las cebollas, sazonar con la sal y la pimienta, y cocinar 15 minutos removiendo con cuidado.
  5. Espolvorear el azúcar y cocinar 5 minutos hasta caramelizar.
  6. Incorporar el vinagre balsámico y el tomillo, y cocinar 2 minutos.
  7. Retirar del fuego y acomodar las cebollas en una sola capa con el lado cortado hacia abajo.
  8. Cubrir con la masa de hojaldre, meter los bordes hacia dentro y pinchar la superficie 6 veces.
  9. Hornear 25 minutos hasta que el hojaldre esté dorado.
  10. Reposar 5 minutos y desmoldar volteando la sartén sobre un plato.

Cómo hacer el snack Blooming onion

Cebolla frita.
Blooming onion

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 1 cebolla grande
  • 4 tazas de aceite vegetal
  • 1 taza de harina de trigo
  • 1/2 taza de maicena
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • 1 cucharadita de ajo en polvo
  • 1 cucharadita de cebolla en polvo
  • 1/2 cucharadita de pimienta negra
  • 2 cucharaditas de sal
  • 1/2 cucharadita de cayena
  • 1 taza de leche
  • 1 cucharada de vinagre blanco
  • 2 huevos
  • 2 cucharadas de mayonesa
  • 2 cucharadas de kétchup
  • 1 cucharadita de mostaza
  • 1 cucharadita de salsa picante

Elaboración paso a paso

  1. Cortar la parte superior de 1 cebolla y pelar sin cortar la base.
  2. Colocar la cebolla con la base hacia abajo y hacer cortes verticales en 12 a 16 gajos sin llegar a la base.
  3. Abrir suavemente los gajos y sumergir la cebolla en agua fría durante 10 minutos.
  4. Mezclar 1 taza de harina de trigo, 1/2 taza de maicena, 1 cucharadita de pimentón dulce, 1 cucharadita de ajo en polvo, 1 cucharadita de cebolla en polvo, 1/2 cucharadita de pimienta negra, 2 cucharaditas de sal y 1/2 cucharadita de cayena.
  5. Mezclar 1 taza de leche con 1 cucharada de vinagre blanco y dejar reposar 5 minutos.
  6. Batir 2 huevos e incorporar la mezcla de leche.
  7. Escurrir y secar la cebolla, enharinarla por todos los lados y entre los gajos.
  8. Sumergir la cebolla en la mezcla líquida y escurrir el exceso.
  9. Rebozar de nuevo en la mezcla seca presionando para que se adhiera entre los gajos.
  10. Calentar 4 tazas de aceite vegetal a 190 °C en una olla profunda.
  11. Freír la cebolla con la base hacia arriba durante 3 a 4 minutos y luego con la base hacia abajo durante 2 a 3 minutos, hasta dorar.
  12. Retirar y escurrir sobre una rejilla o papel absorbente durante 2 minutos.
  13. Mezclar 2 cucharadas de mayonesa, 2 cucharadas de kétchup, 1 cucharadita de mostaza y 1 cucharadita de salsa picante.
  14. Servir la cebolla caliente con la salsa.

Cómo hacer un Risotto de cebolla caramelizada

Risotto de cebolla caramelizada
Risotto de cebolla caramelizada

  • Plato: Plato principal
  • Receta: italiana

Ingredientes

  • 1 taza de arroz arborio
  • 2 cebollas
  • 4 tazas de caldo de verduras
  • 2 cucharadas de manteca
  • 1 cucharada de aceite de oliva
  • 1 cucharada de azúcar
  • media taza de vino blanco
  • media taza de queso parmesano rallado
  • 1 cucharadita de tomillo
  • 1 pizca de sal
  • 1 pizca de pimienta negra

Elaboración paso a paso

  1. Calentar el caldo de verduras en una olla y mantenerlo caliente a fuego bajo.
  2. Cortar la cebolla en pluma fina.
  3. Derretir 1 cucharada de manteca con el aceite de oliva en una sartén amplia a fuego medio.
  4. Cocinar la cebolla con 1 pizca de sal durante 10 minutos, removiendo, hasta que esté blanda.
  5. Añadir el azúcar y cocinar 8 minutos más, removiendo, hasta caramelizar la cebolla.
  6. Incorporar el arroz y tostar 2 minutos, mezclando para que se impregne de la grasa.
  7. Verter el vino blanco y cocinar 2 minutos, removiendo, hasta que se evapore el alcohol.
  8. Agregar 1 taza de caldo caliente y remover hasta que el líquido se absorba casi por completo.
  9. Repetir la adición de caldo de 1 taza en 1 taza, removiendo de forma constante, durante 18 minutos o hasta que el arroz esté cremoso y al dente.
  10. Apagar el fuego, añadir la manteca restante, el queso parmesano y el tomillo, y mezclar hasta integrar.
  11. Ajustar con 1 pizca de pimienta negra y servir de inmediato.