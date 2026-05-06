Gastronomía

Kibbeh de pollo especiado, una versión diferente del clásico de Oriente Medio

El kibbeh de pollo, un platillo emblemático de la cocina árabe, combina sabores y texturas de manera exquisita. Descubrí cómo preparar esta deliciosa receta fácil de seguir, disponible para disfrutar en cualquier ocasión y resaltar tus habilidades culinarias.

Por ABC Color
06 de mayo de 2026 a la - 06:00
Kibbeh de pollo.Shutterstock

Cómo hacer Kibbeh de pollo

  • Plato: Entrada
  • Receta: libanesa-fusión

Ingredientes

Para la masa:

  • 1 taza de bulgur
  • 2 tazas de pechuga de pollo cruda, bien procesada
  • 1 cebolla pequeña rallada
  • 1 cucharadita de sal
  • ½ cucharadita de pimienta
  • 1 cucharadita de comino
  • ½ cucharadita de canela
  • 1 cucharadita de pimentón
  • 1 cucharada de aceite de oliva

Para el relleno:

  • 1 taza de pollo cocido y desmenuzado
  • 1 cebolla picada fina
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • ¼ taza de nueces picadas
  • 1 cucharadita de baharat
  • Sal y pimienta
  • Opcional: perejil, menta o ralladura de limón

Para freír:

  • Aceite vegetal abundante

Elaboración paso a paso

  1. Para hidratar el bulgur cubrir con agua caliente 10–15 minutos. Escurrir muy bien: este paso es clave para que no se rompan al freír.
  2. Mezclar el bulgur con el pollo crudo, la cebolla y las especias. Amasar unos minutos hasta obtener una pasta firme y moldeable. Si está muy húmeda, agregar un poco más de bulgur.
  3. Para el relleno sofreír la cebolla hasta dorar. Añadir el pollo, las nueces y el baharat. Cocinar 5 minutos hasta que esté aromático y seco.
  4. Para formar los kibbeh tomar una porción de masa (tamaño huevo), ahuecar con los dedos formando una “cáscara”, colocar relleno en el centro, cerrar y dar forma ovalada con puntas.
  5. Freír en aceite a 170–180 °C durante 4–5 minutos hasta dorado profundo. No sobrecargar la sartén.

