Kibbeh de pollo especiado, una versión diferente del clásico de Oriente Medio

Kibbeh de pollo
- Plato: Entrada
- Receta: libanesa-fusión
Ingredientes
Para la masa:
- 1 taza de bulgur
- 2 tazas de pechuga de pollo cruda, bien procesada
- 1 cebolla pequeña rallada
- 1 cucharadita de sal
- ½ cucharadita de pimienta
- 1 cucharadita de comino
- ½ cucharadita de canela
- 1 cucharadita de pimentón
- 1 cucharada de aceite de oliva
Para el relleno:
- 1 taza de pollo cocido y desmenuzado
- 1 cebolla picada fina
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- ¼ taza de nueces picadas
- 1 cucharadita de baharat
- Sal y pimienta
- Opcional: perejil, menta o ralladura de limón
Para freír:
- Aceite vegetal abundante
Elaboración paso a paso
- Para hidratar el bulgur cubrir con agua caliente 10–15 minutos. Escurrir muy bien: este paso es clave para que no se rompan al freír.
- Mezclar el bulgur con el pollo crudo, la cebolla y las especias. Amasar unos minutos hasta obtener una pasta firme y moldeable. Si está muy húmeda, agregar un poco más de bulgur.
- Para el relleno sofreír la cebolla hasta dorar. Añadir el pollo, las nueces y el baharat. Cocinar 5 minutos hasta que esté aromático y seco.
- Para formar los kibbeh tomar una porción de masa (tamaño huevo), ahuecar con los dedos formando una “cáscara”, colocar relleno en el centro, cerrar y dar forma ovalada con puntas.
- Freír en aceite a 170–180 °C durante 4–5 minutos hasta dorado profundo. No sobrecargar la sartén.