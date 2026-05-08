Gastronomía

Aprendé a preparar un cóctel Bronx, el trago ideal para entrar en calor

Receta de cóctel Bronx, una bebida sabrosa cargada de sabores cítricos. Prepará este trago y lucite con tus invitados este fin de semana.

Por ABC Color
12 de julio de 2024 a la - 16:29
Este artículo tiene 1 año de antigüedad
Cóctel Bronx.
Cóctel Bronx.Shutterstock

Cómo hacer un cóctel Bronx

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Este delicioso trago es un cóctel oficial de la Asociación Internacional de Bartenders (IBA). Fue creado por Joseph Sormani y ocupó el puesto número tres en 1934, en la categoría de los 10 cócteles más famosos del mundo. Es un trago popular cuyos mayores rivales son el Martini y Manhattan.

Bronx

  • Plato: Trago

Ingredientes

  • 1 y ½ onza de ginebra
  • ½ onza de vermouth seco
  • ½ onza de vermouth dulce
  • 1 onza de jugo de naranja

Elaboración paso a paso

  1. En una coctelera con hielo verter 1 y ½ onza de ginebra, ½ onza de vermouth seco, ½ onza de vermouth dulce, 1 onza de jugo de naranja. 
  2. Agitar bien y colar en copa de cóctel helada. 
  3. También podés hacer un Bronx Seco omitiendo el vermut dulce.