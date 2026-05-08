Aprendé a preparar un cóctel Bronx, el trago ideal para entrar en calor

Cómo hacer un cóctel Bronx
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Este delicioso trago es un cóctel oficial de la Asociación Internacional de Bartenders (IBA). Fue creado por Joseph Sormani y ocupó el puesto número tres en 1934, en la categoría de los 10 cócteles más famosos del mundo. Es un trago popular cuyos mayores rivales son el Martini y Manhattan.
Bronx
- Plato: Trago
Ingredientes
- 1 y ½ onza de ginebra
- ½ onza de vermouth seco
- ½ onza de vermouth dulce
- 1 onza de jugo de naranja
Elaboración paso a paso
- En una coctelera con hielo verter 1 y ½ onza de ginebra, ½ onza de vermouth seco, ½ onza de vermouth dulce, 1 onza de jugo de naranja.
- Agitar bien y colar en copa de cóctel helada.
- También podés hacer un Bronx Seco omitiendo el vermut dulce.