Gastronomía

Esta es la receta de tarta de acelgas, manzana y queso que necesitás

Receta de tarta de acelgas, manzana y queso, una opción sabrosísima y diferente para tener en cuenta esta semana.

Por ABC Color
02 de julio de 2024 a la - 09:59
Este artículo tiene 1 año de antigüedad
Tarta de acelga.
Tarta de acelga.Shutterstock

Cómo hacer una tarta de acelgas, manzana y queso

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Tarta de acelgas, manzana y queso

Ingredientes

  • 1 tapa hojaldrada para pascualina 
  • 250 gramos de acelgas tiernas 
  • 100 gramos de queso mozarela
  • 50 gramos de nueces 
  • 50 gramos de pasas de uva 
  • 1 manzana 
  • 50 gramos de leche 
  • 2 huevos 
  • Aceite

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 °C. 
  2. Colocar la masa en un molde, pincharla con un tenedor y hornear en blanco por 10 minutos. 
  3. En una sartén con un poco de aceite, saltear las acelgas picadas por 3 minutos. Retirar y colocar en un bol. 
  4. En la misma sartén saltear la manzana picada en cubos pequeños. Retirar y colocar en el bol en el cual están las acelgas. 
  5. Añadir los huevos crudos, las pasas de uva, nueces y salpimentar a gusto. 
  6. Poner este relleno en la masa precocida y repartirlo bien; añadir por encima el queso picado en cubos. 
  7. Hornear de 15 a 20 minutos, o hasta que se note cocida y dorada. Dejar reposar 5 minutos en el molde y luego desmoldar sobre una rejilla hasta que enfríe.