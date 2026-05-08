Esta es la receta de tarta de acelgas, manzana y queso que necesitás

Cómo hacer una tarta de acelgas, manzana y queso
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Tarta de acelgas, manzana y queso
Ingredientes
- 1 tapa hojaldrada para pascualina
- 250 gramos de acelgas tiernas
- 100 gramos de queso mozarela
- 50 gramos de nueces
- 50 gramos de pasas de uva
- 1 manzana
- 50 gramos de leche
- 2 huevos
- Aceite
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 180 °C.
- Colocar la masa en un molde, pincharla con un tenedor y hornear en blanco por 10 minutos.
- En una sartén con un poco de aceite, saltear las acelgas picadas por 3 minutos. Retirar y colocar en un bol.
- En la misma sartén saltear la manzana picada en cubos pequeños. Retirar y colocar en el bol en el cual están las acelgas.
- Añadir los huevos crudos, las pasas de uva, nueces y salpimentar a gusto.
- Poner este relleno en la masa precocida y repartirlo bien; añadir por encima el queso picado en cubos.
- Hornear de 15 a 20 minutos, o hasta que se note cocida y dorada. Dejar reposar 5 minutos en el molde y luego desmoldar sobre una rejilla hasta que enfríe.