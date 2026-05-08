Gastronomía

Hummus de batata asada: el giro que necesita tu tabla de picadas este fin de semana

El hummus de batata, una opción saludable y deliciosa, combina sabores y nutrientes. Preparalo y disfrutá de su cremosidad en minutos.

Por ABC Color
08 de mayo de 2026 a la - 06:00
Hummus de batata, imagen ilustrativa.
Hummus de batata, imagen ilustrativa.istock/

Cómo hacer hummus de batata

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Hummus de batata

  • Plato: Dip

Ingredientes

  • 2 unidades de batata
  • 1 taza de garbanzos cocidos
  • 3 cucharadas de tahini
  • 2 cucharadas de jugo de limón
  • 2 dientes de ajo
  • 3 cucharadas de aceite de oliva
  • 2 cucharadas de agua
  • 1 cucharadita de comino molido
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • 1 pizca de sal
  • 1 pizca de pimienta negra

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 200 °C.
  2. Lavar las batatas y pincharlas 6 veces con un tenedor.
  3. Asar las batatas 45 minutos o hasta que estén bien tiernas.
  4. Dejar entibiar las batatas 10 minutos y retirar la pulpa.
  5. Procesar la pulpa de batata con los garbanzos, el tahini, el jugo de limón, el ajo, el comino, el pimentón, la sal y la pimienta.
  6. Agregar el aceite de oliva y el agua y procesar hasta lograr una crema lisa.
  7. Ajustar la sal y el jugo de limón y procesar 10 segundos más.
  8. Servir el hummus y refrigerar 30 minutos antes de usar si se busca una textura más firme.

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