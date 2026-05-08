Hummus de batata asada: el giro que necesita tu tabla de picadas este fin de semana

Cómo hacer hummus de batata
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Hummus de batata
- Plato: Dip
Ingredientes
- 2 unidades de batata
- 1 taza de garbanzos cocidos
- 3 cucharadas de tahini
- 2 cucharadas de jugo de limón
- 2 dientes de ajo
- 3 cucharadas de aceite de oliva
- 2 cucharadas de agua
- 1 cucharadita de comino molido
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- 1 pizca de sal
- 1 pizca de pimienta negra
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 200 °C.
- Lavar las batatas y pincharlas 6 veces con un tenedor.
- Asar las batatas 45 minutos o hasta que estén bien tiernas.
- Dejar entibiar las batatas 10 minutos y retirar la pulpa.
- Procesar la pulpa de batata con los garbanzos, el tahini, el jugo de limón, el ajo, el comino, el pimentón, la sal y la pimienta.
- Agregar el aceite de oliva y el agua y procesar hasta lograr una crema lisa.
- Ajustar la sal y el jugo de limón y procesar 10 segundos más.
- Servir el hummus y refrigerar 30 minutos antes de usar si se busca una textura más firme.