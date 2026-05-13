Gastronomía

Cómo preparar la sopa paraguaya perfecta para cualquier ocasión

Si te gusta la sopa paraguaya esponjosa esta es la receta para vos. En la Semana Santa, en los asados, y en todo tipo de fiestas no te pierdas del mejor sabor típico en la comodidad de tu hogar.

Por ABC Color
29 de marzo de 2026 a la - 13:00
Sopa paraguaya.
Sopa paraguaya.Shutterstock

Cómo hacer sopa paraguaya fácil y esponjosa

Lea más: Ensalada templada de otoño: batatas asadas, kale, nueces y vinagreta

Sopa paraguaya

  • Receta: paraguaya

Ingredientes

  • 1 kilogramo de harina de maíz
  • ½ kilogramo de queso Paraguay
  • 8 huevos
  • 2 yemas
  • 250 centímetros cúbicos de aceite de girasol (o grasa de cerdo)
  • 250 gramos de cebolla picadita
  • 2 cucharadas de sal
  • 1 litro de leche (cortada o normal)

Elaboración paso a paso

  1. Rehogar la cebolla en un poco de aceite o grasa.
  2. En un recipiente profundo de boca ancha, colocar la harina de maíz en forma de corona. En el centro colocar todas las yemas, la cebolla rehogada, y batir bien con las manos o con cuchara de madera.
  3. Poner la sal en la leche e ir agregando y uniendo de a poco en la masa con espátula de madera (o las manos bien limpias), realizándolo con fuerza de modo que se unan bien los ingredientes. Agregar también el queso Paraguay desmenuzado.
  4. Batir las claras a nieve y agregarlas por último a la masa con movimientos envolventes. Dejar descansar 24 horasen la heladera.
  5. Aceitar una asadera y volcar la masa. Cocinar en horno a 180 ºC por 45 a 60 minutos. NOTA: si se deja descansar la masa unas 24 horas, sale más suave y esponjosa.