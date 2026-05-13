Cómo preparar la sopa paraguaya perfecta para cualquier ocasión

Cómo hacer sopa paraguaya fácil y esponjosa
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Sopa paraguaya
- Receta: paraguaya
Ingredientes
- 1 kilogramo de harina de maíz
- ½ kilogramo de queso Paraguay
- 8 huevos
- 2 yemas
- 250 centímetros cúbicos de aceite de girasol (o grasa de cerdo)
- 250 gramos de cebolla picadita
- 2 cucharadas de sal
- 1 litro de leche (cortada o normal)
Elaboración paso a paso
- Rehogar la cebolla en un poco de aceite o grasa.
- En un recipiente profundo de boca ancha, colocar la harina de maíz en forma de corona. En el centro colocar todas las yemas, la cebolla rehogada, y batir bien con las manos o con cuchara de madera.
- Poner la sal en la leche e ir agregando y uniendo de a poco en la masa con espátula de madera (o las manos bien limpias), realizándolo con fuerza de modo que se unan bien los ingredientes. Agregar también el queso Paraguay desmenuzado.
- Batir las claras a nieve y agregarlas por último a la masa con movimientos envolventes. Dejar descansar 24 horasen la heladera.
- Aceitar una asadera y volcar la masa. Cocinar en horno a 180 ºC por 45 a 60 minutos. NOTA: si se deja descansar la masa unas 24 horas, sale más suave y esponjosa.