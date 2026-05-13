Más patriotas que nunca con estas 4 recetas de sopa paraguaya y chipa guazú

Cómo hacer sopa paraguaya
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Hay quienes gustan de la sopa paraguaya con mucha cebolla, y otros prefieren ni sentirla. En el punto en que todos coinciden es que tiene que tener muchísimo queso Paraguay bien fresco. Probá esta receta y sorprendé con la mejor picada mientras se cocina el asado.
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Cómo hacer chipa guazú
Si lo tuyo es la cremosidad y textura del chipa guazú esta receta es para vos. Lo ideal es contar con productos frescos para garantizar un plato bien hecho. Probá esta opción reducida en calorías para esta ocasión.
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Otra forma de preparar chipa guazú sin fallar en el intento es siguiendo este paso a paso para obtener el chipa guazú tradicional más rico que hayas probado. Animate a preparar tanto sopa paraguaya como chipa guazú y todos te agradecerán.