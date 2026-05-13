Gastronomía

Más patriotas que nunca con estas 4 recetas de sopa paraguaya y chipa guazú

Acompañá las Fiestas Patrias con dos recetas de sopa paraguayas y otras dos opciones de chipa guazú bien sabrosas. También son perfectas para el Día de la Madre.

Por Alba Acosta
30 de abril de 2024 a la - 09:48
Este artículo tiene 2 años de antigüedad
Sopa paraguaya.
Sopa paraguaya.Shutterstock

Cómo hacer sopa paraguaya

Sopa paraguaya.
Sopa paraguaya.

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Hay quienes gustan de la sopa paraguaya con mucha cebolla, y otros prefieren ni sentirla. En el punto en que todos coinciden es que tiene que tener muchísimo queso Paraguay bien fresco. Probá esta receta y sorprendé con la mejor picada mientras se cocina el asado.

Sopa paraguaya.
Sopa paraguaya.

Lea más: Receta típica: en tu mesa no puede faltar una sopa paraguaya como esta

Cómo hacer chipa guazú

Si lo tuyo es la cremosidad y textura del chipa guazú esta receta es para vos. Lo ideal es contar con productos frescos para garantizar un plato bien hecho. Probá esta opción reducida en calorías para esta ocasión.

Chipa guasu.
Chipa guasu.

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Otra forma de preparar chipa guazú sin fallar en el intento es siguiendo este paso a paso para obtener el chipa guazú tradicional más rico que hayas probado. Animate a preparar tanto sopa paraguaya como chipa guazú y todos te agradecerán.

Chipa guasu.
Chipa guasu.

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