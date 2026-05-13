Gastronomía

Receta típica: en tu mesa no puede faltar una sopa paraguaya como esta

Una entrada infaltable en los hogares paraguayos durante todas las fiestas es la sopa paraguaya. Aprendé a elaborarla con esta receta sencilla.

Por ABC Color
20 de diciembre de 2021 a la - 15:31
Este artículo tiene 4 años de antigüedad
Sopa paraguaya.
Sopa paraguaya.Shutterstock

Cómo hacer una sopa paraguaya

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Sopa paraguaya

  • Receta: paraguaya

Ingredientes

  • 8 huevos
  • 250 centímetros cúbicos de aceite de girasol
  • 250 gramos de cebolla picada
  • 1/2 kilogramo de queso Paraguay
  • 2 cucharadas de sal
  • 1 litro de leche
  • 1 kilogramo de harina de maíz

Elaboración paso a paso

  1. Rehogar la cebolla en un poco de aceite.
  2. Colocar la harina de maíz en forma de corona en un recipiente. En la parte central agregar las yemas de huevo, la cebolla rehogada y luego batir con cuchara de madera.
  3. Colocar la sal y la leche, y mezclar lentamente la masa. Agregar el queso Paraguay, ya desmenuzado. Unir perfectamente todos los ingredientes.
  4. Batir las claras y después agregarlas a la masa. Dejar reposar durante 24 horas en la heladera.
  5. Engrasar una asadera y luego colocar allí la masa preparada. Llevar al horno durante media hora.