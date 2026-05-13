Receta típica: en tu mesa no puede faltar una sopa paraguaya como esta

Cómo hacer una sopa paraguaya
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Sopa paraguaya
- Receta: paraguaya
Ingredientes
- 8 huevos
- 250 centímetros cúbicos de aceite de girasol
- 250 gramos de cebolla picada
- 1/2 kilogramo de queso Paraguay
- 2 cucharadas de sal
- 1 litro de leche
- 1 kilogramo de harina de maíz
Elaboración paso a paso
- Rehogar la cebolla en un poco de aceite.
- Colocar la harina de maíz en forma de corona en un recipiente. En la parte central agregar las yemas de huevo, la cebolla rehogada y luego batir con cuchara de madera.
- Colocar la sal y la leche, y mezclar lentamente la masa. Agregar el queso Paraguay, ya desmenuzado. Unir perfectamente todos los ingredientes.
- Batir las claras y después agregarlas a la masa. Dejar reposar durante 24 horas en la heladera.
- Engrasar una asadera y luego colocar allí la masa preparada. Llevar al horno durante media hora.