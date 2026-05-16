En el Día Mundial del Whisky aprendé a preparar un sabroso whisky sour

La historia narra que un barco inglés atracó en el puerto de Iquique una calurosa mañana de 1872. Allí llegó Elliot Stubb, quien quedó tan maravillado por la belleza de la ciudad que decidió establecerse en ella con la intención de llevar a cabo una idea que siempre había tenido en mente: abrir un bar.

En su bar, Elliot Stubb probó innumerables combinaciones tratando de crear unos cócteles originales y apetitosos. Un día mezcló el jugo de limón con whisky y una buena dosis de azúcar.

El nuevo cóctel enseguida se extendió a los clubes sociales y bares de toda la ciudad de Iquique, y desde allí a toda la región e incluso al Reino Unido, donde tomó el nombre de whisky sour.