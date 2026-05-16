Gastronomía

En el Día Mundial del Whisky aprendé a preparar un sabroso whisky sour

Receta de whisky sour, una bebida muy fácil de hacer. En esta nota leé sobre su historia y aprendé a prepararlo. Cada tercer sábado de mayo se celebra el Día Mundial del Whisky, y esta es una buena forma de celebrarlo.

Por ABC Color
16 de mayo de 2026 a la - 14:51
Whisky sour.
Whisky sour.Shutterstock

Cómo hacer whisky sour

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La historia narra que un barco inglés atracó en el puerto de Iquique una calurosa mañana de 1872. Allí llegó Elliot Stubb, quien quedó tan maravillado por la belleza de la ciudad que decidió establecerse en ella con la intención de llevar a cabo una idea que siempre había tenido en mente: abrir un bar.

En su bar, Elliot Stubb probó innumerables combinaciones tratando de crear unos cócteles originales y apetitosos. Un día mezcló el jugo de limón con whisky y una buena dosis de azúcar.

El nuevo cóctel enseguida se extendió a los clubes sociales y bares de toda la ciudad de Iquique, y desde allí a toda la región e incluso al Reino Unido, donde tomó el nombre de whisky sour.

Whisky sour

  • Plato: Bebida

Ingredientes

  • 1 y ½ oz de whisky bourbon
  • ½ oz de jugo de limón
  • 1 cucharadita de azúcar
  • 1 guinda roja

Elaboración paso a paso

  1. Poner cuatro cubitos de hielo en la coctelera e introducir los ingredientes. Agitar no más de 30 segundos para que la mezcla no quede aguada.
  2. Usualmente se sirve en una copa de cóctel clásica decorado con una guinda.

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