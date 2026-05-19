Bombitas de queso súper fáciles en freidora de aire: receta rápida

Cómo hacer bombitas de queso
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Bombitas de queso
- Plato: Entrada
Ingredientes
- 2 tazas de almidón de mandioca
- 1 taza de queso rallado
- 1 huevo
- 1/2 taza de leche
- 2 cucharadas de manteca
- 1 cucharadita de sal
- 1/2 cucharadita de polvo de hornear
- 1 cucharadita de aceite
Elaboración paso a paso
- Precalentar la freidora de aire a 180 °C por 3 minutos.
- Calentar la leche con la manteca y la sal hasta que esté bien caliente sin hervir fuerte.
- Volcar el almidón de mandioca en un bol y agregar la leche caliente en 2 tandas mientras mezclar hasta integrar.
- Dejar entibiar 5 minutos.
- Incorporar el huevo y amasar hasta obtener una masa homogénea.
- Agregar el queso rallado y el polvo de hornear y amasar hasta que no queden partes secas.
- Formar bolitas de 3 centímetros y pincelar apenas con el aceite.
- Colocar las bolitas en la canasta sin amontonar y cocinar a 180 °C por 10 a 12 minutos hasta dorar.
- Retirar y servir calientes.