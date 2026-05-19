Gastronomía

Bombitas de queso súper fáciles en freidora de aire: receta rápida

Las bombitas de queso, un aperitivo crujiente y delicioso, son muy fáciles de preparar en la freidora de aire, con ingredientes simples y en menos de 30 minutos. ¡Sabor, textura y satisfacción en cada bocado!

Por ABC Color
19 de mayo de 2026 a la - 15:48
Bombitas de queso.
Bombitas de queso.Shutterstock

Cómo hacer bombitas de queso

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Bombitas de queso

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 2 tazas de almidón de mandioca
  • 1 taza de queso rallado
  • 1 huevo
  • 1/2 taza de leche
  • 2 cucharadas de manteca
  • 1 cucharadita de sal
  • 1/2 cucharadita de polvo de hornear
  • 1 cucharadita de aceite

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar la freidora de aire a 180 °C por 3 minutos.
  2. Calentar la leche con la manteca y la sal hasta que esté bien caliente sin hervir fuerte.
  3. Volcar el almidón de mandioca en un bol y agregar la leche caliente en 2 tandas mientras mezclar hasta integrar.
  4. Dejar entibiar 5 minutos.
  5. Incorporar el huevo y amasar hasta obtener una masa homogénea.
  6. Agregar el queso rallado y el polvo de hornear y amasar hasta que no queden partes secas.
  7. Formar bolitas de 3 centímetros y pincelar apenas con el aceite.
  8. Colocar las bolitas en la canasta sin amontonar y cocinar a 180 °C por 10 a 12 minutos hasta dorar.
  9. Retirar y servir calientes.

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