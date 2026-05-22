Cómo hacer el verdadero Glühwein o vino caliente especiado para entrar en calor

Cómo hacer Glühwein
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Glühwein
- Plato: Trago
- Receta: alemana
Ingredientes
- 1 botella de vino tinto
- 3 cucharadas de azúcar
- 1 naranja
- 1 limón
- 2 ramas de canela
- 6 clavos de olor
- 2 unidades de anís estrellado
- 2 cucharadas de brandy
Elaboración paso a paso
- Lavar la naranja y el limón.
- Cortar la naranja en 6 rodajas.
- Pelar el limón en 2 tiras anchas evitando la parte blanca.
- Verter el vino tinto en una olla.
- Añadir el azúcar, las rodajas de naranja, las tiras de limón, la canela, el clavo de olor y el anís estrellado.
- Calentar a fuego bajo durante 15 minutos sin dejar que hierva.
- Apagar el fuego y reposar durante 10 minutos.
- Colar, añadir el brandy y servir caliente.