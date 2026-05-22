Gastronomía

Cómo hacer el verdadero Glühwein o vino caliente especiado para entrar en calor

El Glühwein es un clásico europeo. Se trata de vino tinto calentado con canela, clavo de olor, naranja y azúcar. Es probablemente el trago invernal más icónico del hemisferio norte y te invitamos a prepararlo esta noche en casa para entrar en calor.

Por ABC Color
22 de mayo de 2026 a la - 13:00
Glühwein.
Glühwein.Shutterstock

Cómo hacer Glühwein

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Glühwein

  • Plato: Trago
  • Receta: alemana

Ingredientes

  • 1 botella de vino tinto
  • 3 cucharadas de azúcar
  • 1 naranja
  • 1 limón
  • 2 ramas de canela
  • 6 clavos de olor
  • 2 unidades de anís estrellado
  • 2 cucharadas de brandy

Elaboración paso a paso

  1. Lavar la naranja y el limón.
  2. Cortar la naranja en 6 rodajas.
  3. Pelar el limón en 2 tiras anchas evitando la parte blanca.
  4. Verter el vino tinto en una olla.
  5. Añadir el azúcar, las rodajas de naranja, las tiras de limón, la canela, el clavo de olor y el anís estrellado.
  6. Calentar a fuego bajo durante 15 minutos sin dejar que hierva.
  7. Apagar el fuego y reposar durante 10 minutos.
  8. Colar, añadir el brandy y servir caliente.

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