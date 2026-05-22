Cómo hacer el verdadero Glühwein o vino caliente especiado para entrar en calor

El Glühwein es un clásico europeo. Se trata de vino tinto calentado con canela, clavo de olor, naranja y azúcar. Es probablemente el trago invernal más icónico del hemisferio norte y te invitamos a prepararlo esta noche en casa para entrar en calor.