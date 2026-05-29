Receta de poutine, el plato canadiense de papas que te conquistará

El poutine, un emblemático plato canadiense, combina papas fritas, queso en grano y salsa oscura. Descubrí cómo preparar esta delicia en casa, transformando ingredientes simples en un manjar irresistible.

Por ABC Color
29 de mayo de 2026 a la - 06:00
Poutine.Shutterstock

Cómo hacer poutine

Poutine

  • Plato: Entrada
  • Receta: canadiense

Ingredientes

  • 4 unidades de papas
  • 4 tazas de aceite vegetal
  • 2 tazas de caldo de res
  • 2 cucharadas de manteca
  • 2 cucharadas de harina de trigo
  • 1 cucharadita de salsa worcestershire
  • 1 cucharadita de salsa de soja
  • 1 cucharadita de vinagre de manzana
  • 1 cucharadita de sal
  • 1 cucharadita de pimienta negra
  • 2 tazas de queso en granos tipo cheddar

Elaboración paso a paso

  1. Lavar las papas y cortar en bastones de 1 centímetro.
  2. Remojar las papas en agua fría 30 minutos.
  3. Escurrir las papas y secar muy bien con toallas de cocina.
  4. Calentar el aceite a 160 °C.
  5. Freír las papas en tandas 5 a 7 minutos hasta que estén cocidas pero pálidas.
  6. Retirar las papas y reposar 10 minutos.
  7. Subir la temperatura del aceite a 190 °C.
  8. Freír las papas 2 a 4 minutos hasta que estén doradas y crujientes.
  9. Escurrir las papas y sazonar con 1 cucharadita de sal y 1 cucharadita de pimienta negra.
  10. Derretir la manteca en una cacerola a fuego medio.
  11. Agregar la harina y cocinar 1 a 2 minutos sin dejar de mover.
  12. Incorporar el caldo de res poco a poco y batir hasta que no queden grumos.
  13. Añadir la salsa worcestershire, la salsa de soya y el vinagre, y cocinar 5 a 8 minutos hasta espesar.
  14. Servir las papas calientes, cubrir con el queso en granos y bañar con la salsa caliente.

