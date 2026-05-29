Receta de poutine, el plato canadiense de papas que te conquistará

Cómo hacer poutine
- Plato: Entrada
- Receta: canadiense
Ingredientes
- 4 unidades de papas
- 4 tazas de aceite vegetal
- 2 tazas de caldo de res
- 2 cucharadas de manteca
- 2 cucharadas de harina de trigo
- 1 cucharadita de salsa worcestershire
- 1 cucharadita de salsa de soja
- 1 cucharadita de vinagre de manzana
- 1 cucharadita de sal
- 1 cucharadita de pimienta negra
- 2 tazas de queso en granos tipo cheddar
Elaboración paso a paso
- Lavar las papas y cortar en bastones de 1 centímetro.
- Remojar las papas en agua fría 30 minutos.
- Escurrir las papas y secar muy bien con toallas de cocina.
- Calentar el aceite a 160 °C.
- Freír las papas en tandas 5 a 7 minutos hasta que estén cocidas pero pálidas.
- Retirar las papas y reposar 10 minutos.
- Subir la temperatura del aceite a 190 °C.
- Freír las papas 2 a 4 minutos hasta que estén doradas y crujientes.
- Escurrir las papas y sazonar con 1 cucharadita de sal y 1 cucharadita de pimienta negra.
- Derretir la manteca en una cacerola a fuego medio.
- Agregar la harina y cocinar 1 a 2 minutos sin dejar de mover.
- Incorporar el caldo de res poco a poco y batir hasta que no queden grumos.
- Añadir la salsa worcestershire, la salsa de soya y el vinagre, y cocinar 5 a 8 minutos hasta espesar.
- Servir las papas calientes, cubrir con el queso en granos y bañar con la salsa caliente.