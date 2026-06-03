Gastronomía

Botulismo alimentario: qué alimentos debés evitar para prevenir una intoxicación grave

El botulismo alimentario, una intoxicación potencialmente mortal, se asocia mayormente con conservas caseras mal elaboradas. Con síntomas neurológicos alarmantes, la prevención y atención temprana son cruciales para salvar vidas, especialmente durante las cenas familiares.

Por ABC Color
03 de junio de 2026 a la - 11:00
Concepto de alimentos en mal estado.
Concepto de alimentos en mal estado.Shutterstock

El botulismo alimentario es una intoxicación rara pero potencialmente mortal causada por una toxina producida por Clostridium botulinum. El riesgo aparece cuando el microorganismo encuentra condiciones ideales para multiplicarse: ausencia de oxígeno, poca acidez, humedad y temperaturas templadas. Por eso, los casos suelen vincularse menos a restaurantes que a preparaciones caseras o productos mal conservados.

Concepto de conservas caseras.
Concepto de conservas caseras.

Qué alimentos esconden el mayor riesgo

Las alertas sanitarias y la evidencia epidemiológica señalan un patrón: la toxina se asocia sobre todo a conservas mal elaboradas o almacenadas.

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En la lista de alimentos que con más frecuencia generan preocupación aparecen:

Conservas caseras.
Conservas caseras.
  • Conservas caseras de verduras (pimientos, judías verdes, espárragos), setas o patés, especialmente si no se alcanzan temperaturas de esterilización adecuadas.
  • Envasados al vacío o en atmósfera modificada (pescados ahumados, platos listos), si se rompe la cadena de frío.
  • Aceites aromatizados (por ejemplo, ajo en aceite) y mezclas con hierbas, cuando no se acidifican y se mantienen a temperatura ambiente.
  • Embutidos y curados artesanales o pescados fermentados en elaboraciones tradicionales sin control de sal, pH y temperatura.
  • En menores de 12 meses, miel: no suele causar botulismo “alimentario” clásico, pero puede contener esporas y provocar botulismo infantil.

Señales de alarma: cuándo sospechar

Los síntomas pueden comenzar con malestar digestivo, pero lo característico es lo neurológico: visión borrosa o doble, caída de párpados, dificultad para hablar o tragar, sequedad de boca y debilidad que puede progresar a parálisis.

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Ante sospecha, es una urgencia: la atención temprana y la antitoxina salvan vidas.

Cómo proteger las cenas familiares

La prevención se juega en la cocina y en la despensa.

Lata de atún.
Lata de atún.

Recomendaciones clave: no consumir conservas con tapas abombadas, fugas, mal olor o contenido espumoso; no “probar un poco” para comprobar si está bien; mantener refrigerados los productos que lo requieren; en conservas caseras, usar procedimientos validados (olla a presión cuando corresponde) y acidificar adecuadamente las preparaciones de baja acidez.

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Si hay duda, la regla es simple: tirarlo sale más barato que arriesgarse.