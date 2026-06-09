Gastronomía

Bark de yogur y frutos secos: la tendencia para picar entre horas sin culpa

El bark de yogur y frutos secos es una opción saludable y deliciosa. Prepararlo es sencillo y rápido: solo necesitas yogur, tus frutos secos favoritos y un toque de miel. Descubrí cómo hacerlo en pocos pasos con esta receta.

Por ABC Color
09 de junio de 2026 a la - 06:00

Cómo hacer un bark de yogur y frutos secos

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Bark de yogur y frutos secos

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 2 tazas de yogur griego natural
  • 2 cucharadas de miel
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla
  • 1 taza de frutos secos mixtos picados
  • 2 cucharadas de semillas de chía
  • 2 cucharadas de coco rallado
  • 1 pizca de sal

Elaboración paso a paso

  1. Forrar una bandeja con papel de horno.
  2. Mezclar el yogur con la miel, el extracto de vainilla y la sal.
  3. Verter la mezcla sobre la bandeja y extenderla en una capa de 1 centímetro.
  4. Espolvorear por encima los frutos secos, las semillas de chía y el coco rallado.
  5. Presionar ligeramente los toppings para que se adhieran.
  6. Congelar durante 3 horas o hasta que quede firme.
  7. Romper en trozos irregulares y servir.
  8. Guardar los trozos restantes en un recipiente hermético en el congelador.

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