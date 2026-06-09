Bark de yogur y frutos secos: la tendencia para picar entre horas sin culpa

Cómo hacer un bark de yogur y frutos secos
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Bark de yogur y frutos secos
- Plato: Postre
Ingredientes
- 2 tazas de yogur griego natural
- 2 cucharadas de miel
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- 1 taza de frutos secos mixtos picados
- 2 cucharadas de semillas de chía
- 2 cucharadas de coco rallado
- 1 pizca de sal
Elaboración paso a paso
- Forrar una bandeja con papel de horno.
- Mezclar el yogur con la miel, el extracto de vainilla y la sal.
- Verter la mezcla sobre la bandeja y extenderla en una capa de 1 centímetro.
- Espolvorear por encima los frutos secos, las semillas de chía y el coco rallado.
- Presionar ligeramente los toppings para que se adhieran.
- Congelar durante 3 horas o hasta que quede firme.
- Romper en trozos irregulares y servir.
- Guardar los trozos restantes en un recipiente hermético en el congelador.