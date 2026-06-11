Gastronomía

Receta de croquetas de zanahoria irresistibles y listas en pocos minutos

Receta de croquetas de zanahoria, un snack con un sabor y textura únicos, ideal para picar o consumir al plato con una rica ensalada.

Por ABC Color
16 de enero de 2022 a la - 09:04
Este artículo tiene 4 años de antigüedad
Croquetas de zanahoria.
Croquetas de zanahoria.Shutterstock

Cómo hacer croquetas de zanahoria

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Croquetas de zanahoria

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 1 cebolla
  • 250 gramos de zanahoria
  • 300 mililitros de leche descremada
  • 3 cucharadas de harina común
  • 4 cucharadas de aceite
  • 2 huevos
  • Pan rallado
  • Sal

Elaboración paso a paso

  1. Rallar la zanahoria y la cebolla.
  2. En una sartén caliente, colocar el aceite y agregar la cebolla rallada y sal para que se cocine primero. Remover durante 5 minutos.
  3. Luego agregar la zanahoria y cocinar un poco más.
  4. A continuación, incorporar la harina. Rehogar las verduras con la harina durante 5 minutos.
  5. Con la harina ya tostada, apartar del fuego y añadir la leche fría. Remover para que se integren bien los ingredientes y echar una pizca de nuez moscada si lo desea.
  6. Volver la sartén al fuego y continuar removiendo hasta que la bechamel esté cocida.
  7. Colocar la masa en una fuente amplia y dejar que se enfríe a temperatura ambiente.
  8. Armar las croquetas de la forma deseada. Pasarlas por los huevos ligeramente batidos con una pizca de sal y luego por el pan rallado.
  9. Freírlas en abundante aceite nuevo y caliente, pero no demasiado, para no quemar las croquetas.
  10. Apoyar sobre papel absorbente y servir.

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