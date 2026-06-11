Receta de croquetas de zanahoria irresistibles y listas en pocos minutos

Cómo hacer croquetas de zanahoria
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Croquetas de zanahoria
- Plato: Entrada
Ingredientes
- 1 cebolla
- 250 gramos de zanahoria
- 300 mililitros de leche descremada
- 3 cucharadas de harina común
- 4 cucharadas de aceite
- 2 huevos
- Pan rallado
- Sal
Elaboración paso a paso
- Rallar la zanahoria y la cebolla.
- En una sartén caliente, colocar el aceite y agregar la cebolla rallada y sal para que se cocine primero. Remover durante 5 minutos.
- Luego agregar la zanahoria y cocinar un poco más.
- A continuación, incorporar la harina. Rehogar las verduras con la harina durante 5 minutos.
- Con la harina ya tostada, apartar del fuego y añadir la leche fría. Remover para que se integren bien los ingredientes y echar una pizca de nuez moscada si lo desea.
- Volver la sartén al fuego y continuar removiendo hasta que la bechamel esté cocida.
- Colocar la masa en una fuente amplia y dejar que se enfríe a temperatura ambiente.
- Armar las croquetas de la forma deseada. Pasarlas por los huevos ligeramente batidos con una pizca de sal y luego por el pan rallado.
- Freírlas en abundante aceite nuevo y caliente, pero no demasiado, para no quemar las croquetas.
- Apoyar sobre papel absorbente y servir.