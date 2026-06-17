Tarta de pollo casera: una receta fácil, económica y muy rendidora

Cómo hacer una tarta de pollo
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Tarta de pollo
- Plato: Entrada
- Para: Para 10 porciones
Ingredientes
- 500 gramos de harina leudante
- 150 gramos de margarina
- 1 huevo
- 125 centímetros cúbicos de leche
- 1 pizca de sal
Relleno:
- 600 gramos de carne de pollo
- 2 cebollas
- 1 locote verde
- 1 locote rojo
- 10 aceitunas negras
- 10 aceitunas verdes
- 2 cebollitas de verdeo
- 2 cucharadas de queso rallado
- 100 gramos de queso crema
- 1 huevo
- Rocío vegetal
Elaboración paso a paso
- Colocar todos los ingredientes de la masa en la procesadora hasta obtener una masa suave y homogénea. Dejar reposar por 10 minutos.
- Dividir la masa, separando unas partes para la base y el resto para la tapa.
- Luego, estirar la masa para la base bien fina y cubrir un molde para tarta ligeramente humedecido con aceite o rocío vegetal.
- Hervir la carne de pollo sin grasa y sin piel hasta que esté cocida. Condimentar con sal, pimienta y orégano. Luego, deshuesar y cortar en cubos pequeños.
- Picar la cebolla, la cebollita y los locotes, y rehogar en una sartén con un poco de aceite o rocío vegetal.
- Mezclar en un bol la cebolla, los locotes, los quesos, las aceitunas y el huevo apenas batido. Corregir la sazón y rellenar la tarta.
- Estirar la masa restante y cubrir el relleno. Hacer un repulgue para las uniones.
- Pintar con huevo batido, pinchar la superficie con un tenedor y llevar al horno precalentado a 200 ºC por 30 a 40 minutos.