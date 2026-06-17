Gastronomía

Tarta de pollo casera: una receta fácil, económica y muy rendidora

Receta de tarta de pollo con mucho sabor. Prepará esta opción para comer al paso, perfecta para llevar al trabajo o paseos.

Por ABC Color
14 de enero de 2022 a la - 09:15
Este artículo tiene 4 años de antigüedad
Tarta de pollo.
Tarta de pollo.Shutterstock

Cómo hacer una tarta de pollo

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Tarta de pollo

  • Plato: Entrada
  • Para: Para 10 porciones

Ingredientes

  • 500 gramos de harina leudante
  • 150 gramos de margarina
  • 1 huevo
  • 125 centímetros cúbicos de leche
  • 1 pizca de sal

Relleno:

  • 600 gramos de carne de pollo
  • 2 cebollas
  • 1 locote verde
  • 1 locote rojo
  • 10 aceitunas negras
  • 10 aceitunas verdes
  • 2 cebollitas de verdeo
  • 2 cucharadas de queso rallado
  • 100 gramos de queso crema
  • 1 huevo
  • Rocío vegetal

Elaboración paso a paso

  1. Colocar todos los ingredientes de la masa en la procesadora hasta obtener una masa suave y homogénea. Dejar reposar por 10 minutos.
  2. Dividir la masa, separando unas partes para la base y el resto para la tapa.
  3. Luego, estirar la masa para la base bien fina y cubrir un molde para tarta ligeramente humedecido con aceite o rocío vegetal.
  4. Hervir la carne de pollo sin grasa y sin piel hasta que esté cocida. Condimentar con sal, pimienta y orégano. Luego, deshuesar y cortar en cubos pequeños.
  5. Picar la cebolla, la cebollita y los locotes, y rehogar en una sartén con un poco de aceite o rocío vegetal.
  6. Mezclar en un bol la cebolla, los locotes, los quesos, las aceitunas y el huevo apenas batido. Corregir la sazón y rellenar la tarta.
  7. Estirar la masa restante y cubrir el relleno. Hacer un repulgue para las uniones.
  8. Pintar con huevo batido, pinchar la superficie con un tenedor y llevar al horno precalentado a 200 ºC por 30 a 40 minutos.