¿Te animás a preparar chicharõ trenzado?: esta es la receta ideal para San Juan

Cómo hacer chicharõ trenzado
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Chicharõ trenzado
- Receta: paraguaya
Ingredientes
- 1 matambre vacuno
- Hilo de atar
- 1 hoja de laurel
- Sal
- 1 limón
- 1 cucharada de comino
Elaboración paso a paso
- Limpiar el matambre de toda grasa y filamentos.
- Cortarlo a lo largo en tiras de 5 centímetros de ancho. Cortar cada tira en tres pequeñas tiritas y trenzarlas. Atar los extremos con hilo.
- Hervir las trenzas en abundante agua por 1 hora con 1 hoja de laurel y sal a gusto.
- Sacar del agua y dejar enfriar.
- Dorar a la plancha, o en la sartén con un poco de aceite, 5 minutos de cada lado, agregar abundante jugo de limón y comino. Servir con mandioca recién hervida.