Gastronomía

¿Te animás a preparar chicharõ trenzado?: esta es la receta ideal para San Juan

No te pierdas esta receta para hacer el típico chicharõ trenzado, un clásico paraguayo de las tradicionales fiestas de San Juan.

Por ABC Color
17 de junio de 2022 a la - 17:07
Este artículo tiene 4 años de antigüedad
Chicharõ.
Chicharõ.Shutterstock

Cómo hacer chicharõ trenzado

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Chicharõ trenzado

  • Receta: paraguaya

Ingredientes

  • 1 matambre vacuno
  • Hilo de atar
  • 1 hoja de laurel
  • Sal
  • 1 limón
  • 1 cucharada de comino

Elaboración paso a paso

  1. Limpiar el matambre de toda grasa y filamentos.
  2. Cortarlo a lo largo en tiras de 5 centímetros de ancho. Cortar cada tira en tres pequeñas tiritas y trenzarlas. Atar los extremos con hilo.
  3. Hervir las trenzas en abundante agua por 1 hora con 1 hoja de laurel y sal a gusto.
  4. Sacar del agua y dejar enfriar.
  5. Dorar a la plancha, o en la sartén con un poco de aceite, 5 minutos de cada lado, agregar abundante jugo de limón y comino. Servir con mandioca recién hervida.