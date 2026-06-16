Imperdible: tres recetas de pajagua mascada para las Fiestas de San Juan

Cómo hacer pajagua mascada tradicional

No te podés perder de esta receta tradicional y sabrosa. Cuenta la leyenda que el pajagua más delicioso es aquel que se hace en casa y se disfruta en familia. ¿Te animás a probarlo?

Lea más: Aprovechá el mes de junio para aprender a hacer pajagua mascada

Cómo hacer pajagua mascada gourmet

Si lo tuyo es siempre la versión de lujo esta receta de pajagua mascada gourmet es para vos. Lleva relleno y mucho sabor con un resultado crocante por fuera y suave por dentro, una delicia.

Lea más: Comida típica sin salir de casa: pajagua mascada gourmet

Cómo hacer pajagua mascada vegetariano

Que el vegetarianismo no sea una excusa para perderte de uno de los platos típicos más sabrosos, acá te mostramos cómo hacer una auténtica receta de pajagua para vegetarianos.

Lea más: Pajagua mascada sin carne: la receta que estaban esperando los vegetarianos