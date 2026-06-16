Gastronomía

Imperdible: tres recetas de pajagua mascada para las Fiestas de San Juan

Recetas variadas del típico plato paraguayo pajagua mascada, para todos los gustos. No te pierdas de estas recetas, en sus versiones clásica, gourmet y vegetariana, ideales para el mes de San Juan.

Por ABC Color
17 de junio de 2025 a la - 13:00
Pajagua mascada.
Pajagua mascada.virgilio vera

Cómo hacer pajagua mascada tradicional

No te podés perder de esta receta tradicional y sabrosa. Cuenta la leyenda que el pajagua más delicioso es aquel que se hace en casa y se disfruta en familia. ¿Te animás a probarlo?

Pajagua mascada.
Pajagua mascada.

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Cómo hacer pajagua mascada gourmet

Si lo tuyo es siempre la versión de lujo esta receta de pajagua mascada gourmet es para vos. Lleva relleno y mucho sabor con un resultado crocante por fuera y suave por dentro, una delicia.

Pajagua mascada.
Pajagua mascada.

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Cómo hacer pajagua mascada vegetariano

Que el vegetarianismo no sea una excusa para perderte de uno de los platos típicos más sabrosos, acá te mostramos cómo hacer una auténtica receta de pajagua para vegetarianos.

Pajagua mascada vegetariano, imagen ilustrativa.
Pajagua mascada vegetariano, imagen ilustrativa.

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