Cinco recetas típicas imprescindibles para vivir la fiesta de San Juan en casa

Cuáles son las comidas típicas de las fiestas de San Juan

Una opción infalible es el mbeju. Esta preparación atrapa primero con su característico olor y luego todo el sabor en cada bocado.

No dejes de preparar un mbeju mestizo este año; seguí esta receta y disfrutá con cocido caliente.

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Que no te pase junio sin probar un pastel mandi´o hecho en casa. Esta preparación es, sin dudas, una de las preferidas de las fiestas de San Juan, y hoy está al alcance de tu mano con esta receta fácil.

La empanada de mandioca también es perfecta para utilizar con otros rellenos además de la carne.

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Ser vegetariano ya no es una excusa para no disfrutar de las sabrosas preparaciones típicas de San Juan.

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Hoy en día hay versiones vegetarianas de varios platos, como por ejemplo el pajagua mascada para vegetarianos, una delicia también ideal para quienes busquen una versión más light del pajagua.

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Tampoco podés dejar pasar la oportunidad de saborear chipa so ´o casero y recién horneado: un lujo. Además, podés hacerlo más inclusivo utilizando carne de soja para los vegetarianos de la casa y todos quedarán contentos.

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¿Alguna vez hiciste butifarra? Hoy tenés chance de hacerlo. Seguí esta receta fácil y convertite en un experto en un abrir y cerrar de ojos. ¡No vas a querer dejar de hacer este plato tradicional!

Para una fiesta en casa animate a preparar las cinco recetas y ofrecé picadas típicas que a todos les va a encantar.

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