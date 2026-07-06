Soufflé japonés de yogur: la receta para lograr ese postre “nube” que se deshace en la boca

Cómo hacer un soufflé de yogur
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Soufflé de yogur
- Plato: Postre
- Receta: japonesa
Ingredientes
- 3 huevos
- 1 taza de yogur natural
- 4 cucharadas de azúcar
- 2 cucharadas de harina 0000
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- 1 cucharadita de jugo de limón
- 1 pizca de sal
- 1 pizca de cremor tártaro
- 1 cucharadita de manteca
- 1 taza de agua caliente
- 1 cucharada de azúcar impalpable
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 160 °C.
- Engrasar un molde alto con 1 cucharadita de manteca.
- Separar 3 huevos en claras y yemas.
- Mezclar las yemas con 1 taza de yogur natural, 2 cucharadas de harina 0000, 1 cucharadita de extracto de vainilla y 1 cucharadita de jugo de limón hasta integrar.
- Batir las claras con 1 pizca de sal y 1 pizca de cremor tártaro hasta espumar.
- Agregar 4 cucharadas de azúcar de a poco y batir hasta lograr picos suaves y brillantes.
- Incorporar 1/3 del merengue a la mezcla de yemas con movimientos envolventes.
- Integrar el resto del merengue en 2 tandas, mezclando de forma envolvente para no perder aire.
- Verter la preparación en el molde y dar 2 golpes suaves sobre la mesada para eliminar burbujas grandes.
- Colocar el molde dentro de una fuente y verter 1 taza de agua caliente en la fuente para formar un baño maría.
- Hornear 35 minutos sin abrir el horno.
- Apagar el horno, entreabrir la puerta 10 minutos y retirar el soufflé con cuidado.
- Espolvorear 1 cucharada de azúcar impalpable antes de servir.