Gastronomía

Soufflé japonés de yogur: la receta para lograr ese postre “nube” que se deshace en la boca

El soufflé de yogur, un postre ligero y esponjoso, combina ingredientes simples para lograr un resultado delicioso. Aprendé a prepararlo con nuestra guía paso a paso.

Por ABC Color
06 de julio de 2026 a la - 13:00
Soufflé japonés de yogur, imagen ilustrativa.
Soufflé japonés de yogur, imagen ilustrativa.Shutterstock

Cómo hacer un soufflé de yogur

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Soufflé de yogur

  • Plato: Postre
  • Receta: japonesa

Ingredientes

  • 3 huevos
  • 1 taza de yogur natural
  • 4 cucharadas de azúcar
  • 2 cucharadas de harina 0000
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla
  • 1 cucharadita de jugo de limón
  • 1 pizca de sal
  • 1 pizca de cremor tártaro
  • 1 cucharadita de manteca
  • 1 taza de agua caliente
  • 1 cucharada de azúcar impalpable

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 160 °C.
  2. Engrasar un molde alto con 1 cucharadita de manteca.
  3. Separar 3 huevos en claras y yemas.
  4. Mezclar las yemas con 1 taza de yogur natural, 2 cucharadas de harina 0000, 1 cucharadita de extracto de vainilla y 1 cucharadita de jugo de limón hasta integrar.
  5. Batir las claras con 1 pizca de sal y 1 pizca de cremor tártaro hasta espumar.
  6. Agregar 4 cucharadas de azúcar de a poco y batir hasta lograr picos suaves y brillantes.
  7. Incorporar 1/3 del merengue a la mezcla de yemas con movimientos envolventes.
  8. Integrar el resto del merengue en 2 tandas, mezclando de forma envolvente para no perder aire.
  9. Verter la preparación en el molde y dar 2 golpes suaves sobre la mesada para eliminar burbujas grandes.
  10. Colocar el molde dentro de una fuente y verter 1 taza de agua caliente en la fuente para formar un baño maría.
  11. Hornear 35 minutos sin abrir el horno.
  12. Apagar el horno, entreabrir la puerta 10 minutos y retirar el soufflé con cuidado.
  13. Espolvorear 1 cucharada de azúcar impalpable antes de servir.

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