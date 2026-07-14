Bolitas de mandioca rellenas con queso Paraguay: tu nueva receta favorita

Cómo hacer bolitas de mandioca rellena
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Bolitas de mandioca con salsa de frutilla picante
- Plato: Entrada
Ingredientes
- 1 kilogramo de mandioca
- 200 gramos de queso Paraguay
- Harina de maíz para apanar
- Aceite para freír
Salsa:
- 250 gramos de frutillas
- 1 cebolla
- 1 diente de ajo
- ½ cucharadita de harina
- 2 ajíes picantes (ky’ỹi)
- Sal y pimienta
Elaboración paso a paso
- Pelar, hervir y pisar bien la mandioca en caliente para hacerla puré.
- En frío, salar y hacer las bolitas, colocando 1 dadito de queso en el centro.
- Pasarlas por harina de maíz y freír en aceite caliente (a 180 °C) hasta que estén doradas.
- Para la salsa, licuar las frutillas para hacer un jugo.
- Hacer un sofrito con la cebolla, el ajo y los ajíes picantes picados.
- Agregar la harina y hacer un roux para que la salsa salga un poco cremosa. Dejar que se tueste la harina para que pierda el sabor a crudo.
- Incorporar el jugo de frutilla y corregir el sabor, añadiendo un chorrito de aceto balsámico o una pizca de azúcar. Cocinar unos minutos a fuego bajo hasta que se forme una salsa.
- Pasar la salsa por el colador chino. Colocar en una salsera o sobre las bolitas de mandioca para la presentación.