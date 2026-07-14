Gastronomía

Bolitas de mandioca rellenas con queso Paraguay: tu nueva receta favorita

Receta de bolitas de mandioca con salsa de frutilla picante, cocina fusión de vanguardia con sabores locales que no te podés perder.

Por ABC Color
12 de octubre de 2021 a la - 09:10
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Bolitas de mandioca, imagen ilustrativa.
Bolitas de mandioca, imagen ilustrativa.Shutterstock

Cómo hacer bolitas de mandioca rellena

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Bolitas de mandioca con salsa de frutilla picante

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 1 kilogramo de mandioca
  • 200 gramos de queso Paraguay
  • Harina de maíz para apanar
  • Aceite para freír

Salsa:

  • 250 gramos de frutillas
  • 1 cebolla
  • 1 diente de ajo
  • ½ cucharadita de harina
  • 2 ajíes picantes (ky’ỹi)
  • Sal y pimienta

Elaboración paso a paso

  1. Pelar, hervir y pisar bien la mandioca en caliente para hacerla puré.
  2. En frío, salar y hacer las bolitas, colocando 1 dadito de queso en el centro.
  3. Pasarlas por harina de maíz y freír en aceite caliente (a 180 °C) hasta que estén doradas.
  4. Para la salsa, licuar las frutillas para hacer un jugo.
  5. Hacer un sofrito con la cebolla, el ajo y los ajíes picantes picados.
  6. Agregar la harina y hacer un roux para que la salsa salga un poco cremosa. Dejar que se tueste la harina para que pierda el sabor a crudo.
  7. Incorporar el jugo de frutilla y corregir el sabor, añadiendo un chorrito de aceto balsámico o una pizca de azúcar. Cocinar unos minutos a fuego bajo hasta que se forme una salsa.
  8. Pasar la salsa por el colador chino. Colocar en una salsera o sobre las bolitas de mandioca para la presentación.