Gastronomía

Nutritivo caldo de verduras y queso para comenzar la semana con algo liviano

Receta de caldo de verduras, ideal para comenzar la semana o para esos días en que preferimos algo liviano en el almuerzo o cena.

Por ABC Color
09 de abril de 2023 a la - 16:43
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Sopa de verduras, imagen ilustrativa.
Sopa de verduras, imagen ilustrativa.funkybg

Cómo hacer un caldo de verduras

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Caldo de verduras

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 100 gramos de verduras
  • 100 gramos de zucchini
  • 100 gramos de zapallito de tronco
  • 100 gramos de cebolla
  • 1 locote verde
  • 1 locote rojo
  • 3 cucharadas de aceite de oliva
  • 100 gramos de zanahorias
  • 1/2 cucharadita de orégano seco
  • 1 cucharada de cebollita de verdeo cortada
  • 120 gramos de queso fresco
  • 150 centímetros cúbicos de agua
  • Sal a gusto

Elaboración paso a paso

  1. Cortar todas las verduras en cubitos y llevar a una cacerola. Hervir hasta que queden tiernas.
  2. Agregar orégano, cebollita, sal y, por último, el aceite de oliva.