Nutritivo caldo de verduras y queso para comenzar la semana con algo liviano

Cómo hacer un caldo de verduras
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Caldo de verduras
- Plato: Entrada
Ingredientes
- 100 gramos de verduras
- 100 gramos de zucchini
- 100 gramos de zapallito de tronco
- 100 gramos de cebolla
- 1 locote verde
- 1 locote rojo
- 3 cucharadas de aceite de oliva
- 100 gramos de zanahorias
- 1/2 cucharadita de orégano seco
- 1 cucharada de cebollita de verdeo cortada
- 120 gramos de queso fresco
- 150 centímetros cúbicos de agua
- Sal a gusto
Elaboración paso a paso
- Cortar todas las verduras en cubitos y llevar a una cacerola. Hervir hasta que queden tiernas.
- Agregar orégano, cebollita, sal y, por último, el aceite de oliva.