Bife a la plancha: el paso a paso para que te quede perfecto

Cómo hacer bife a la plancha
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Bife a la plancha
- Plato: Plato principal
Ingredientes
- 2 bifes de chorizo
- 1 cucharadita de sal fina
- media cucharadita de pimienta negra molida
- 1 cucharada de aceite neutro
- 1 cucharada de manteca
- 1 diente de ajo
- 1 rama de romero
Elaboración paso a paso
- Retirar los bifes de la heladera 30 minutos antes de cocinar.
- Secar los bifes con papel de cocina por ambos lados.
- Salar y pimentar los bifes justo antes de llevarlos a la plancha.
- Calentar una plancha o sartén pesada a fuego fuerte durante 3 a 5 minutos.
- Agregar el aceite y esparcirlo para cubrir la superficie.
- Sellar los bifes 2 a 3 minutos sin moverlos.
- Dar vuelta los bifes y cocinar 2 a 3 minutos del otro lado.
- Añadir la manteca, el ajo aplastado y el romero y rociar los bifes con la grasa caliente 30 a 60 segundos.
- Retirar los bifes y dejar reposar 5 minutos antes de cortar.