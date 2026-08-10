Gastronomía

Bife a la plancha: el paso a paso para que te quede perfecto

El bife a la plancha es un plato sencillo y delicioso que conquista paladares. Con pocos ingredientes y en menos de 30 minutos, podés disfrutar de una comida sabrosa en casa. Descubrí cómo prepararlo de manera perfecta.

Por ABC Color
10 de agosto de 2026 a la - 11:14
Bife a la plancha.
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Cómo hacer bife a la plancha

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Bife a la plancha

  • Plato: Plato principal

Ingredientes

  • 2 bifes de chorizo
  • 1 cucharadita de sal fina
  • media cucharadita de pimienta negra molida
  • 1 cucharada de aceite neutro
  • 1 cucharada de manteca
  • 1 diente de ajo
  • 1 rama de romero

Elaboración paso a paso

  1. Retirar los bifes de la heladera 30 minutos antes de cocinar.
  2. Secar los bifes con papel de cocina por ambos lados.
  3. Salar y pimentar los bifes justo antes de llevarlos a la plancha.
  4. Calentar una plancha o sartén pesada a fuego fuerte durante 3 a 5 minutos.
  5. Agregar el aceite y esparcirlo para cubrir la superficie.
  6. Sellar los bifes 2 a 3 minutos sin moverlos.
  7. Dar vuelta los bifes y cocinar 2 a 3 minutos del otro lado.
  8. Añadir la manteca, el ajo aplastado y el romero y rociar los bifes con la grasa caliente 30 a 60 segundos.
  9. Retirar los bifes y dejar reposar 5 minutos antes de cortar.

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