¡Sorprendé a todos! Aprendé a hacer un exquisito Saltimbocca

Cómo hacer Saltimbocca
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Saltimbocca
- Plato: Entrada
- Receta: italiana
Ingredientes
- 4 escalopes de ternera
- 4 lonchas de jamón serrano
- 8 hojas de salvia
- 8 palitos
- 2 cucharadas de harina
- 2 cucharadas de manteca
- 1 cucharada de aceite de oliva
- media taza de vino blanco seco
- 1/4 de taza de caldo de pollo
- 2 pizcas de sal
- 2 pizcas de pimienta negra
Elaboración paso a paso
- Aplanar 4 escalopes de ternera hasta que queden finos.
- Sazonar con 2 pizcas de sal y 2 pizcas de pimienta negra.
- Colocar 1 loncha de jamón serrano sobre cada escalope y poner 2 hojas de salvia encima.
- Fijar el conjunto con 2 palitos por escalope.
- Enharinar ligeramente los escalopes con 2 cucharadas de harina y sacudir el exceso.
- Calentar 2 cucharadas de manteca y 1 cucharada de aceite de oliva en una sartén a fuego medio-alto.
- Dorar los escalopes 2 minutos por el lado del jamón y 1 minuto por el otro lado.
- Retirar los escalopes a un plato y mantenerlos templados.
- Verter media taza de vino blanco seco en la sartén y raspar el fondo para despegar los jugos.
- Añadir 1/4 de taza de caldo de pollo y reducir 2 minutos hasta obtener una salsa ligera.
- Reincorporar los escalopes a la sartén y napar con la salsa 1 minuto.
- Servir de inmediato y retirar los palillos antes de comer.