Gastronomía

¡Sorprendé a todos! Aprendé a hacer un exquisito Saltimbocca

El saltimbocca, un plato clásico italiano, combina sabores único. Descubrí cómo preparar este exquisito manjar en casa, con una receta fácil y rápida que impresionará a tus comensales en cualquier ocasión.

Por ABC Color
11 de agosto de 2026 a la - 06:00
Saltimbocca.
Saltimbocca.ALLEKO

Cómo hacer Saltimbocca

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Saltimbocca

  • Plato: Entrada
  • Receta: italiana

Ingredientes

  • 4 escalopes de ternera
  • 4 lonchas de jamón serrano
  • 8 hojas de salvia
  • 8 palitos
  • 2 cucharadas de harina
  • 2 cucharadas de manteca
  • 1 cucharada de aceite de oliva
  • media taza de vino blanco seco
  • 1/4 de taza de caldo de pollo
  • 2 pizcas de sal
  • 2 pizcas de pimienta negra

Elaboración paso a paso

  1. Aplanar 4 escalopes de ternera hasta que queden finos.
  2. Sazonar con 2 pizcas de sal y 2 pizcas de pimienta negra.
  3. Colocar 1 loncha de jamón serrano sobre cada escalope y poner 2 hojas de salvia encima.
  4. Fijar el conjunto con 2 palitos por escalope.
  5. Enharinar ligeramente los escalopes con 2 cucharadas de harina y sacudir el exceso.
  6. Calentar 2 cucharadas de manteca y 1 cucharada de aceite de oliva en una sartén a fuego medio-alto.
  7. Dorar los escalopes 2 minutos por el lado del jamón y 1 minuto por el otro lado.
  8. Retirar los escalopes a un plato y mantenerlos templados.
  9. Verter media taza de vino blanco seco en la sartén y raspar el fondo para despegar los jugos.
  10. Añadir 1/4 de taza de caldo de pollo y reducir 2 minutos hasta obtener una salsa ligera.
  11. Reincorporar los escalopes a la sartén y napar con la salsa 1 minuto.
  12. Servir de inmediato y retirar los palillos antes de comer.